Платежи под контролем: как НБУ ужесточит правила финансового мониторинга

Украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплатах своих клиентов в интернете, а также о всех переводах между физлицами и компаниями.

Национальный банк Украины предложил всем банкам еженедельно предоставлять информацию, касающуюся всех безналичных операциях своих клиентов, независимо от их суммы. О соответствующем письме сообщил Минфин.

Предварительно, отчеты необходимо составлять и отправлять каждый понедельник до 16:00, начиная со следующего понедельника после дня получения письма, то есть с 5 июня 2023 года.

В отчете должны быть указаны безналичные платежи клиентов в интернете с указанием имен частных клиентов или названий компаний Фото: НБУ

В отчете должны быть указаны безналичные платежи клиентов в интернете с указанием имен частных клиентов или названий компаний.

Также банки будут сообщать о следующих операциях:

P2P-переводы (перевод средств между физлицами);

выплаты на карты клиентов со счетов компаний (А2С);

переводы средств на счета компаний (С2А).

Нацбанк не сообщал о лимитах для операций, которые должны вноситься в отчет. То есть регулятор будет изучать данные всех транзакций, независимо от суммы.

Отметим, что главная задача финансового мониторинга банка — обнаружение факторов рисковости операций с активами в соответствии с Положением о порядке осуществления уполномоченными учреждениями анализа и проверки документов (информации) о валютных операциях, утвержденном постановлением правления НБУ №8 от 02.01.2019 года и блокировка такой операции до завершения проверки ее легальности.

То есть, любые поступления на счета, в частности, и банковские карты физлиц, банки изучают, и если какое-то пополнение карты сочтут подозрительным, могут блокировать операцию, пока получатель средств не предъявит документы, которые объяснят банку, что это за поступление и почему именно в такой сумме.

Ранее Фокус писал, что ВРУ приняла изменения в закон, ослабившие некоторые требования к финмониторингу банков. Однако, как объясняют юристы, это не значит, что банки теперь не проверяют финансовые операции граждан и не блокируют счета, если есть подозрение на легализацию доходов, полученных преступным путем.

Также напомним, что согласно статистики ПФУ, показатель средней зарплаты украинцев был на уровне 13 423 гривен.