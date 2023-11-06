Больше овощей, меньше стресса. Можно ли экономить на питании без ущерба для здоровья

Многие люди считают, что питаться правильно — это не только проблематично, но еще и дорого. Мол, надо специально ездить в магазины здоровой еды, а это может выдержать далеко не каждый кошелёк. Фокус разбирался, как можно экономить на продуктах и при этом улучшать свой рацион.

Здоровое питание — это модно, а модные вещи всегда стоят дорого. Примерно так рассуждают многие и... ошибаются. Действительно, в специализированном магазине или в крутом ресторане цены на еду из категории "здоровое питание" такие, что желание питаться правильно отпадет раз и навсегда. Однако нужные продукты можно легко отыскать на полках обычного супермаркета, и, если придерживаться определенных правил, получится и сэкономить, и здоровье поправить.

Основа экономии: базовые продукты и много сезонных овощей

Покупать простые базовые продукты — это самый распространенный совет всегда, когда речь идет об экономии на еде. К таким продуктам относятся мясо, молоко, сыр, сливочное и растительное масло, крупы, мука, яйца.

К базовым продуктам относятся мясо, молоко, сыр, сливочное и растительное масло, крупы, мука, яйца

Сколько бы ни дорожали яйца, они все равно остаются номером один в списке "дешево и сердито". Их можно есть на завтрак, обед и ужин, и яичница из двух-трех яиц обойдется всего в 10-15 грн. К тому же яйца богаты питательными веществами, улучшают память, являются источником белка, помогают усваиваться витаминам.

Яблоки можно есть на перекус, добавлять в овощные и фруктовые салаты, печь пироги и делать на их основе вкусные десерты Фото: Freepik

Если отдавать предпочтение простым продуктам и сезонным овощам, питание получится не только здоровее, но и значительно дешевле. В Сети можно найти немало рецептов салатов на основе капусты, моркови или свеклы, поэтому недостаток средств совсем не мешает ввести овощи в ежедневный рацион. Тот же совет относится к фруктам: покупайте то, что сегодня дешево. Прежде всего это яблоки, которые продаются в магазинах от 15 грн за килограмм. Их можно есть на перекус, добавлять в овощные и фруктовые салаты, печь пироги и делать на их основе вкусные десерты.

Есть такая шутка, что для украинцев лучшим мясом является колбаса, однако диетологи предупреждают: поставщиком белка колбаса является чисто теоретически. На самом деле белка в колбасе становится все меньше, а вот жира — больше. Практически все витамины, содержащиеся в мясе, в процессе приготовления колбасы разрушаются. Поэтому диетологи настоятельно советуют перейти с колбасы и сосисок на натуральное мясо. Куриная пастрома (запеченное в духовке филе) будет не только значительно полезнее, чем колбаса, в составе которой есть вся таблица Менделеева, но и дешевле.

Переход на здоровое питание для украинцев — не мода, а способ сохранения здоровья Фото: УНИАН

Колбаса "Докторская" продается в супермаркетах по 250-390 грн за кило, "Краковская" — по 300-450, "Салями" — по 370-700. Зато куриное филе обойдется в 160 грн/кг. И даже если учесть, что при запекании мясо потеряет четверть веса, все равно экономия очевидна.

Не обращаем внимания на рекламу и покупаем дешевые альтернативы

Недавно мир узнал, что среди всех продуктов есть лучшие из лучших — так называемые суперфуды. Время от времени составляются различные рейтинги суперфудов, и гречки или моркови в них нет. Большинство — "заморские", к тому же дорогие: авокадо, спаржа, киноа, батат, семена чиа, миндаль.

Большинство суперфудов — "заморские", к тому же дорогие: авокадо, спаржа, киноа, батат, семена чиа, миндаль

Все эти продукты, конечно, содержат полезные вещества. Однако знакомые нам с детства тыква, гречневая крупа или капуста содержат в себе витаминов и минералов не меньше, чем заморские деликатесы. И чтобы быть здоровым, совсем не обязательно прислушиваться к хитрым маркетологам и покупать еду по цене крыла самолета.

Например, семена чиа богаты омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые важны для всего организма. Омега-3 предотвращает воспаление, укрепляет стенки сосудов, восстанавливает гормональный фон, улучшает зрение. Однако омега-3 также много в грецких орехах и в рыбе — скумбрии, сельди, мойве, сардинах и т.д.

Знакомая с детства тыква содержит в себе витаминов и минералов не меньше, чем заморские деликатесы Фото: Freepik

Батат в своем рационе можно вполне заменить на тыкву, авокадо — на масла (от оливкового до подсолнечного), лосось — на сельдь, спаржу — на брокколи, цветную капусту и даже кабачки, манго — на грушу, булгур — на гречку.

Главные правила: готовим дома, фастфуд — на крайний случай

Фастфуд и полуфабрикаты вредны не только для здоровья, но и для кошелька. Поэтому оставьте такую еду на крайний случай, а сами привыкайте готовить дома. Это отличный способ одновременно сэкономить и начать питаться здоровее. Блюда, приготовленные в домашних условиях, часто содержат больше клетчатки, а вот жира и сахара — меньше. При этом их себестоимость оказывается в разы ниже, чем стоимость готовой еды.

Главное правило здорового питания заключается в том, что пища должна быть разнообразной. Не стоит употреблять одни и те же продукты изо дня в день, даже если они очень полезны. Привыкли есть на завтрак кашу? Пусть она будет не только овсяная, но и гречневая, пшеничная, рисовая, перловая и т.д. Завтракаете яичницей? Это может быть яичница с помидорами, болгарским перцем, шпинатом, сыром, или омлет.

Дорогой булгур можно заменить гречневой кашей, говорят специалисты Фото: УНИАН

Относительно первых блюд диетологи до сих пор не пришли к единому мнению, насколько суп может быть необходим для здоровья. Однако несколько несомненных плюсов в первом блюде все же есть.

Во-первых, это простой, бюджетный и быстрый способ насытиться — после супа или борща уже не захочется съесть "что-то вкусненькое" .

. Во-вторых, первые блюда обеспечивают организм жидкостью.

В-третьих, простой овощной суп или постный борщ оздоравливает питание, ведь с каждой тарелкой человек съедает полноценную порцию разнообразных овощей.

Экономия на продуктах: пользуемся акциями, но лишнее не покупаем и не едим

Акции — это отличный способ сэкономить. Например, многие не могут себе позволить семгу по 800 грн за кило или телячью вырезку по 450 грн, но если по акции продается вдвое дешевле, уже можно подумать. Главное — не купить на радостях лишнее, ведь, если снова будут отключать электричество, продукты испортятся быстрее, чем обычно.

Если вы заметили, что часто выбрасываете еду, пора проанализировать, какие продукты чаще всего попадают в мусорное ведро, и внести изменения в закупки

Если вы заметили, что часто выбрасываете еду, пора проанализировать, какие продукты чаще всего попадают в мусорное ведро, и внести соответствующие изменения в закупки. Можно попробовать планировать блюда на несколько дней и покупать то, что нужно. Составляя рацион, не следует забывать об овощах, цельнозерновых продуктах (клетчатка помогает дольше оставаться сытым), бобовых (в них много питательных веществ), крупах. Не лишним будет ограничить сладости, которые не только не несут ничего хорошего здоровью, но, к тому же, обычно, достаточно дорогие.

Диетологи советуют есть больше овощей Фото: Getty Images

И, наконец, самый главный совет всех диетологов — просто меньше есть. Постоянное переедание — это плохая привычка, которая наносит огромный вред здоровью и от которой очень сложно избавиться. Сегодня многие "заедают" стресс всем, что попадается под руку, тем самым загоняя себя в еще больший стресс. Но есть и такие, кто просто "спасает" все, что есть в холодильнике, чтобы не испортилось. Делать это не стоит.

Советы от диетолога: питаться правильно — это хорошая привычка

Диетологи соглашаются: мнение о том, что здоровое правильное питание стоит дорого, это миф. Более того: когда не хватает денег, украинцы прежде всего отказываются от хороших и полезных продуктов, потому что отдают предпочтение не качеству, а количеству. Отсюда возникает парадокс украинского питания: чем беднее, тем жирнее и слаще.

"К сожалению, большинство украинцев употребляют нездоровые продукты, и это прежде всего связано с нашими пищевыми предпочтениями, — отметила в комментарии Фокусу диетолог-консультант Алена Юдина. — А ещё — с нежеланием следить за здоровьем и менять привычки. Например, украинцы едят мало овощей, особенно зимой. Причиной часто называют недостаток средств, но овощи — это не только брокколи и болгарский перец. Есть значительно более дешевые варианты — белокочанная и пекинская капуста, морковь, редька, свекла. Также украинцы едят мало рыбы (дорого), фруктов (дорого, да еще и не хочется, лучше "для настроения" конфету съесть), зато много рафинированного сахара. Плохо развитая культура еды привела к несбалансированному питанию, непониманию важности здоровой пищи и, как следствие, проблемам со здоровьем".

Украинцы едят мало фруктов, мол, лучше "для настроения" конфету или пирожное Фото: pexels.com

По словам диетолога, есть первичные признаки несбалансированного питания и вторичные. К первичным относятся проблемы с пищеварением, постоянная жажда, ломкие ногти, неприятный запах изо рта. Волосы выглядят как солома, кожа преждевременно стареет, раны долго не заживают, возникают проблемы с зубами. К тому же у человека постоянно плохое настроение, он часто болеет и испытывает хроническую усталость и апатию.

О неправильном питании могут свидетельствовать постоянное плохое настроение, частые болезни и хроническая усталость

"Если на все эти "звоночки" не обращать внимание и полгода ничего не делать, первичные показатели превращаются во вторичные — то есть в болезни, — говорит Алена Юдина, — Например, постоянная жажда может свидетельствовать о сахарном диабете второго типа, и если человек на это не обращал внимания, проблема усугубится".

Среди болезней, которые могут свидетельствовать о неправильном питании, специалист также называет хронический гастрит, дисбактериоз, аллергию, головную боль, радикулит и межреберную невралгию, артериальную гипертонию, повышенный уровень холестерина в крови, желчнокаменную болезнь, сердечно-сосудистые заболевания, депрессию. И большинство этих болезней можно предотвратить, если внести необходимые изменения в ежедневное меню.