Сashless vs cash: все про світовий досвід та перспективи для України від експерта Ігоря Шайхета

Ігор Шайхет, власник приватної інкасаторської компанії "СІТ-СЕК'ЮРИТІ", каже, що світова карта використання готівки досить різноманітна. Серед лідерів у використанні готівки – Латинська Америка, а в ЄС просувають ідею безготівкового розрахунку.

Сash or cashless – безготівковий чи готівковий розрахунок? Яку форму оплати обрати, щоб оперативно, безпечно, без зайвих турбот і ризиків, отримати потрібний товар чи послугу? На думку власника приватної інкасаторської компанії "СІТ-СЕК'ЮРИТІ" Шайхета Ігоря Олеговича, відповідь на це питання потребує комплексного підходу, з урахуванням багатьох соціально-економічних факторів, індивідуальних для кожної країни. У зв'язку з глобальною цифровізацією та технологічним прогресом цілком логічно, що популярність cashless зростає у всьому світі, в тому числі й в Україні. Але в той же час наша та багато інших держав не готові повністю відмовитися від готівки. Чому — фахівець розбирався у цьому питанні, аналізуючи досвід світових країн.

Ігор Шайхет: світові лідери готівкових розрахунків

За результатами звіту фінтех-компанії FIS про глобальні платежі за 2023 рік, готівка продовжує залишатися вагомим способом оплати у більшості світових економік. Її частка в споживчих витратах у 2022 році склала понад $7,6 трлн.

Як каже Шайхет Ігор, світова карта використання готівки досить різноманітна. Серед різних регіонів фізичні гроші найбільш популярні в Латинській Америці, де вони використовуються для 31% платежів, а також в Африці та на Близькому Сході, де їхня частка становить 43%. Азіатсько-Тихоокеанський регіон використовує готівку для 15% транзакцій POS, у Європі – 22%, а у Північній Америці – 12%.

Фахівець також звертає увагу на підходи урядів щодо використання готівки. Деякі країни, такі як Бразилія, Індія, Таїланд, ЄС активно просувають ідею відмови від готівки. У той час, як в Америці розробляється Закон про вибір оплати, який може надати підприємствам можливість розширити використання готівки по всій країні.

Ігор Шайхет: громадська думка німців на користь сash вище світових тенденцій

Як показовий приклад країни, яка довіряє сash-розрахункам, фахівець називає Німеччину. Середньостатистичний громадянин ФРН завжди має при собі 63 євро у вигляді банкнот та монет. Більше половини всіх платежів країни здійснюється готівкою.

- Статистика свідчить, що 84% німців відмовляються від безготівкових розрахунків. Вони аргументують це тим, що готівка забезпечує надійність, анонімність і швидкість здійснення платежів. Крім того, для багатьох мешканців Німеччини наявність грошових купюр дозволяє більш ефективно контролювати свої витрати, — розповідає Шайхет Ігор Олегович.

Готівкові розрахунки особливо популярні у супермаркетах, кафе та ресторанах Німеччини. Цікаво, що навіть не всі ці заклади обладнали банківські термінали для безготівкових операцій.

Як повідомляє Ігор Шайхет, 46% громадян Німеччини старше 60 років вважають за краще використовувати виключно готівку. Однак серед людей у ​​віці від 30 до 39 років є більш схильні до безготівкових платежів, хоча і серед них є 20%, які віддають перевагу cash-оплаті. Все це підтверджує, що готівка продовжує залишатися важливим елементом фінансових звичок німців.

Україна не готова до повної цифровізації платежів – Ігор Шайхет

Якщо говорити про Україну, то з початком повномасштабних військових дій на її території переваги фінансових операцій кардинально змінилися.

- Ми пам'ятаємо початок війни: паніку, невідомість, відмову від прийому безготівкових платежів у торгових точках та величезні черги у банкоматах за готівкою. Тоді Нацбанк ухвалив рішення про дозвіл видачі грошових купюр у касах торгових підприємств, — Коментує Шайхет Ігор.

За інформацією керівника "СІТ-СЕК'ЮРИТІ", найчастіше українці отримували готівку під час оплати покупок у великих торгових мережах, аптеках та АЗС.

За даними Національного банку України, у березні 2022 року обороти видачі готівки з кас торговельних підприємств становили близько 3,8 млрд грн. На липень 2023 року у готівковому обігу в країні перебувало 711,9 млрд грн, а це є досить суттєвою сумою, яка свідчить про те, що українці не готові відмовитися від використання фізичних грошей.

Фахівець наголошує, що до початку повномасштабної війни 37% дорослого населення нашої країни не користувалися банківськими рахунками та надавали перевагу розрахункам готівкою. Як тоді, так і зараз вони на це мають повне право згідно із законами України. Зокрема, у статті 99 Конституції зазначено, що гривня є офіційною грошовою одиницею країни і не зазнає будь-яких обмежень. У цьому контексті українці цілком можуть використати гривню для всіх видів платежів. Такої позиції дотримується і власник приватної інкасаторської компанії Шайхет Ігор Олегович:

- Наша компанія працює тільки з готівкою, яку ми після інкасації переказуємо з власного рахунку на поточний рахунок клієнта. І будучи представником того напряму діяльності, який безпосередньо пов'язаний із національною валютою, можу сказати, що в Україні спостерігається значний обіг готівки у точках обслуговування клієнтів різних галузей. Давайте будемо об'єктивними: наша країна перебуває у стані війни, що спричиняє постійні перебої з електроенергією та Інтернетом, коли перестають працювати всі термінали та цифрові гаджети. Відповідно, і cashless-розрахунки в таких випадках втрачають свою актуальність. Якщо говорити про зони активних бойових дій та окуповані території, то там безготівковий розрахунок зовсім не доступний. Як приклад, також варто згадати про масові протести в Казахстані, які відбулися на початку січня 2022 року. Тоді мешканці країни виступили проти підвищення цін на скраплений газ та загалом проти політики країни. У Казахстані було оголошено надзвичайний стан, протягом кількох днів відбувалися відключення Інтернету, які унеможливили безготівкові розрахунки.

Ситуації в Україні та Казахстані чітко демонструють те, що будь-який конфлікт у країні призводить до негативних соціально-економічних наслідків – до перебоїв чи повної відсутності благ, до яких ми звикли. Враховуючи ці аргументи, Ігор Шайхет упевнений, що готівка завжди має бути в запасі жителів країни, щоб вони могли задовольнити свої повсякденні потреби в будь-яких умовах, навіть екстремальних.