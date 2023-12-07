На собственное дело — 250 тысяч гривен. Как государство финансирует бизнес и надо ли возвращать средства

В следующем году правительство планирует вдвое увеличить финансирование программы грантов для развития бизнеса. Фокус рассказывает, на каких условиях государство готово выдавать украинцам деньги на собственное дело.

Для снижения уровня безработицы и активизации экономики украинцам предоставляются гранты для открытия и развития собственного дела. Государственный проект "еРобота" включает несколько программ, среди них — "Власна справа". В рамках последней в 2024-м планируют выдать 14 тысяч грантов на 3,5 млрд грн, что вдвое больше, чем в текущем году. Отдельное направление "Власної справи" — гранты ветеранам на развитие предпринимательства. В 2024 году правительство намерено выдать 1300 грантов именно ветеранам или второму из супругов. Также в следующем году продолжит функционирование правительственная грантовая программа "еРобота" для развития садоводства, виноградарства и ягодоводства, тепличного хозяйства и перерабатывающих предприятий. Фокус рассказывает, на каких условиях можно получить грант и какие обязательства наступают для победителей конкурса.

"Собственное дело": кто может получить 250 тысяч гривен

С начала 2023 года Государственным центром занятости было рассмотрено 20 тыс. заявлений на получение микрогрантов в рамках проекта "Власна справа". Из них положительные решения были приняты относительно 7,3 тыс. получателей. Грантов выдали на сумму 1,7 млрд гривен на условиях создания 24 тыс. новых рабочих мест. Почти треть победителей были задействованы в сфере торговли.

ТОП-5 сфер деятельности по предоставленным микрогрантам:

31% — торговля;

16% — перерабатывающая промышленность;

16% — временное размещение и питание;

6% — профессиональная деятельность;

6% — здравоохранение.

Правительство планирует выдать 14 тысяч грантов на 3,5 млрд грн на открытие собственного дела в 2024 году

Подать заявку на получение гранта "Власна справа" могут как действующие ФЛП или юридические лица, так и предприниматели-новички. Требования к заявителям определены п. 8 Порядка предоставления микрогрантов на создание или развитие собственного бизнеса, утвержденного Постановлением КМУ от 21 июня 2022 года № 738. В частности, заявление на получение гранта на открытие или развитие собственного дела могут подать:

граждане Украины, физические лица-предприниматели — граждане Украины в возрасте от 18 до 65 лет, а также юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане Украины;

которые по состоянию на дату подачи заявления фактически не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Минреинтеграции, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации;

Российской Федерацией территориях Украины, включенных в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, утвержденного Минреинтеграции, для которых не определена дата завершения боевых действий или временной оккупации; не осуществляют хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации и Республики Беларусь;

и Республики Беларусь; не отнесены к юридическим или физическим лицам, к которым применяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции ) соответствующими решениями СНБО, введенными в действие указами Президента Украины о применении персональных (специальных) экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины "О санкциях";

) соответствующими решениями СНБО, введенными в действие указами Президента Украины о применении персональных (специальных) экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины "О санкциях"; в отношении которых не возбуждены дела о банкротстве и/или которые не признаны банкротами, и/или которые не находятся на стадии ликвидации;

и/или которые не признаны банкротами, и/или которые не находятся на стадии ликвидации; не являются кредитными организациями, страховыми организациями, инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами; не осуществляют производство и/или реализацию оружия, алкогольных напитков, табачных изделий, обмен валют.

"Для того, чтобы воспользоваться данной услугой регистрироваться как безработный не надо. Вместе с тем, лицо, имеющее статус зарегистрированного безработного также может подать заявление на получение гранта", — отметили Фокусу в Государственном центре занятости.

В гранте могут отказать предпринимателям, работающим на территории РФ, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве или введены санкции

Участники программы "Собственное дело" могут получить до 250 тыс. грн. Средства выдают под определенные обязательства. "Обязательным условием договора микрогранта является создание в течение шести месяцев со дня зачисления средств на счет получателя в уполномоченном банке рабочих мест в зависимости от размера микрогранта, определенного пунктом 4 Порядка, и трудоустройство на них лиц на срок не менее 24 месяцев в течение трехлетнего срока реализации проекта. В случае увольнения работников, трудоустроенных до окончания 24-месячного срока со дня трудоустройства на их рабочие места в пределах указанного срока должны быть трудоустроены другие лица", — сообщили в Центре в ответ на запрос Фокуса.

В частности, в условиях получения 150 тыс. гривен, нужно создать одно рабочее место, если же грант предоставляется на сумму 250 тыс. гривен — не менее двух рабочих мест. Также грантополучатели должны осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее трех лет после получения средств и своевременно платить налоги и сборы, добавили в ведомстве.

Если ФЛП за три года вернет в бюджет меньше налогов, чем размер микрогранта, разницу должен вернуть Фото: pexels.com

Кроме того, важно, чтобы предприниматель, которому правительство выделяет деньги, вернул размер гранта уплаченными налогами. "В случае, когда получателем в течение трехлетнего срока реализации проекта уплачены налоги и сборы в сумме, которая меньше, чем полученный микрогрант, эта разница должна вернуться получателем не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором истекает трехлетний срок", — отметили в Государственном центре занятости.

Правительственный грант можно использовать на...

приобретение мебели, оборудования, транспортных средств (которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях);

закупку лицензионного программного обеспечения, домашних животных и птицы, многолетних насаждений, саженцев, посевного материала, сырья, материалов, товаров и услуг, связанных с реализацией бизнес-плана (такие расходы должны составлять суммарно не более 50% размера микрогранта);

услуги маркетинга и рекламы (такие расходы должны составлять не более 10% размера микрогранта);

арендную плату за пользование нежилым помещением, земельным участком, которые будут использоваться в коммерческих и производственных целях (не более 25% размера микрогранта);

арендную плату за оборудование (не более 10%);

лизинг оборудования, кроме автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств личного пользования (не более 50%);

использование в предпринимательской деятельности прав других субъектов хозяйствования (коммерческая концессия).

Регистрация, идея, заявление: как податься на государственную грантовую программу

Чтобы принять участие в программе, нужно:

Зарегистрироваться в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью BankID или электронной подписи. ФОПам или юрлицам необходимо воспользоваться ключом ФОП или руководителя юридического лица из ЕГРПОУ предприятия. Заполнить онлайн-заявку. Прикрепить бизнес-план, созданный по форме. Подписать заявление электронной подписью и отправить.

Условием предоставления гранта является создание рабочих мест и уплата налогов и сборов

Если у соискателя возникают вопросы по программе, проконсультироваться можно в отделении Ощадбанка или в центрах занятости. Последние также предоставляют услуги по обучению бизнес-планированию. До конца текущего года новые заявки не принимаются — продолжается обработка уже присланных. Однако программа будет продлена на следующий год и подача заявок стартует ориентировочно в феврале (по крайней мере, так было в 2023-м), рассказали Фокусу в Центре занятости.

Кому предоставят грант, а кому откажут: как происходит определение победителя

Решение о предоставлении микрогранта принимается Государственным центром занятости в течение 15 рабочих дней на основе информации уполномоченного банка по результатам проверки деловой репутации получателя и сведений, указанных в заявлении, а также оценки собеседования с получателем, проведенной региональными центрами занятости. Проверка деловой репутации проводится по критериям, таким, как наличие судебных дел, в которых получатель является обвиняемым, подозреваемым или осужденным; открытые исполнительные производства, в которых получатель является должником и др.

Предприниматель обязан осуществлять деятельность не менее трех лет после получения гранта Фото: pexels.com

Региональный центр занятости проводит личное собеседование с получателями, заявления которых по результатам проверки банком набрали 99 и более баллов и направляет результаты собеседования в Государственный центр занятости. По результатам собеседования можно получить от 0 до 50. Баллы, выставленные региональным центром занятости, добавляются к баллам, установленным уполномоченным банком, для определения итогового балла.

К рассмотрению Государственным центром занятости допускаются бизнес-планы, которые по результатам оценки набрали 130 баллов и более. Государственный центр занятости имеет право отказать получателю в предоставлении микрогранта из-за непрозрачности или сомнительные ожидаемые результаты реализации бизнес-плана или в условиях подачи заявления на микрогрант теми, кто уже его получал. В случае отсутствия оснований для отказа Государственный центр занятости принимает решение о предоставлении микрогрантов участникам, набравшим наибольшее совокупное количество баллов. О принятом решении получателю сообщают региональные центры занятости путем направления сообщения в кабинет получателя на Портале "Дія".

Деньги придется вернуть, если получатель не создаст ни одного рабочего места в течение 6 месяцев

Грант выдается на безвозвратной основе. Однако средства придется вернуть, если не будут выполнены следующие условия: не будет создано хотя бы одного рабочего места в течение 6 мес. с даты получения средств; профинансированная государством деятельность будет осуществляться менее трех лет и если предприниматель-участник программы не будет платить налоги в бюджет, в частности, за трудоустройство рабочих.