Пенсия без ограничений. Как изменятся выплаты, если суд отменит максимальные ограничения пенсий

Конституционный Суд Украины по обращению Верховного Суда должен проверить законность ограничения максимального размера пенсий в Украине 23,6 тыс. грн. "Привилегированным" общественным слоям через суды удается добиться отмены ограничений в выплате для себя, теперь это станет возможным и для обычных пенсионеров.

Верховный Суд обратился в Конституционный с просьбой проверить законность ограничения максимального размера пенсий десятью прожиточными минимумами, установленными для лиц, утративших трудоспособность. В 2024-м этот потолок составляет 23 610 грн.

Соответствующее обращение в КСУ было сделано после того, как Кировоградский окружной административный суд решил, что ограничение максимальной пенсии противоречит сразу двум статьям Конституции, а именно 46-й (право граждан на социальную защиту в старости) и 64-й (запрет на ограничение конституционных прав граждан). История началась после того, как в суд обратился пенсионер с иском к Пенсионному фонду. Он требовал осуществить выплаты за выслугу лет без ограничения предельного размера. Фокус решил выяснить, при каких условиях в Украине было введено ограничение в выплатах пенсионерам и что будет, если КСУ признает его незаконным.

Сократить расходы из бюджета: кто и почему 13 лет назад решил ограничить пенсии

Введение максимального размера пенсий в Украине произошло в рамках пенсионной реформы Сергея Тигипко. Соответствующий Закон "О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы" вступил в силу 1 октября 2011 года. Этим законом был повышен пенсионный возраст до 60 лет и страховой стаж до 30 лет для женщин и до 35 — для мужчин. Реформа была проведена на фоне растущих диспропорций между численностью пенсионеров и работающего населения. Так, на 2011 год на 88 пенсионеров приходилось 100 человек, которые платят пенсионные взносы.

"Нормально, когда на одного пенсионера приходится 1,5–2 работающих. Тогда соотношение позволяет наполнять Пенсионный Фонд", — отметил Фокусу экономист Олег Пендзин.

Чтобы сократить суммы, которые бюджет направляет на покрытие дефицита ПФУ, было введение ограничения размера пенсий Фото: УНИАН

Чтобы уменьшить дефицит Пенсионного фонда, который приходилось покрывать из государственного бюджета, тогдашний вице-премьер — министр социальной политики Сергей Тигипко ввел ограничение пенсий, которое в то время составило 10 740 грн.

"Любая реформа пенсионного законодательства имеет в действительности единственную причину: о справедливости никто не думает — думают о физической возможности Пенсионного Фонда обеспечивать пенсионные выплаты. ПФУ хронически дефицитный. Начиная с 2011-го года, хронический дефицит государственного Пенсионного фонда приводил к тому, что бюджет вынужден был отправлять в ПФУ финансирование", — объясняет Пендзин.

Как сам чиновник говорил в СМИ, реформа пенсий также была нужна для получения очередного транша кредита stand by от МВФ. "За плечами любого украинского правительства стоят доноры — международные финансовые организации, которые делают все для того, чтобы уменьшить выплаты из государственного бюджета, — говорит Олег Пендзин. — Любые дополнительные перечисления в Пенсионный фонд уменьшают способность государственного бюджета выплачивать те долги, которые взяты от доноров".

Интересно, что ограничения касались также нардепов, судей, прокуроров.

"Пожизненное денежное содержание и пенсии судей не подлежат ограничению максимальным размером, что было подтверждено решением Конституционного Суда Украины от 18 июня 2007 года № 4-рп/2007. В нем суд пришел к выводу о противоправности установления в законе максимального размера пенсии судей или их ежемесячного пожизненного денежного содержания, отмечая, что это приводит к ограничению объема таких выплат, а также отметил, что оставив неизменным содержание права на пенсию и ежемесячное пожизненное денежное содержание судей, закон сузил объем этого права, установив предельную границу для таких выплат судьям", — рассказала Фокусу адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

Судьи добились отмены ограничения пенсий для себя через КСУ

По ее словам, работники прокуратуры до недавнего времени также через суды успешно добивались признания действий ПФУ противоправными по ограничению их пенсий, и получали пенсии в надлежащем размере. Обычным пенсионерам так не везло.

"Начиная с 2011 года, сложилась устоявшаяся судебная практика, согласно которой все претензии пенсионеров о признании противоправными ограничений максимальным размером пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении" и Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", то есть общих или, так называемых, гражданских пенсий судами признавались необоснованными", — констатирует адвокат.

Пенсионные выплаты сегодня: есть ли справедливость в начислениях

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2024-го общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,5 млн человек, а средний размер пенсионной выплаты был 5 385,25 грн. При этом разрыв между суммами — существенный. Так, 29,1% пенсионеров получают 2,6 тыс. грн, 23,2% — 6,8 тыс. грн, 21,3% — 3,5 тыс. грн, 14,9% — 4,4 тыс. грн, 10,9% — 14,8 тыс. грн и 0,6% — 1,2 тыс. грн. Размеры выплат отличаются и между регионами. Так, самый высокий средний размер пенсионной выплаты получают в Киеве — 7,24 тыс. грн, в Ровенской области — 6,8 тыс. грн, а самый низкий — 4,07 тыс. грн — в Тернопольской, и Черновицкой — 4,25 тыс. грн — областях.

Более 50% пенсионеров получают выплату 2,6–3,5 тыс. грн Фото: ПФУ

"Поскольку пенсии рассчитываются, исходя из размера зарплат, то они также существенно отличаются. Если дифференциацию зарплат еще можно объяснить различными результатами работы предприятий, различными условиями труда, поощрением работников лучше работать и т.д., то пенсия должна удовлетворять базовые потребности человека. С этой точки зрения такая значительная дифференциация в пенсиях, которая есть сейчас в Украине, неоправданна. В конце концов человек, который получает высокую зарплату, имеет возможность отложить себе значительные средства на старость", — говорит Фокусу кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский.

В Украине есть категории избранных, пенсии для которых не ограничиваются.

"Судьи получают даже не пенсии, а пожизненное денежное содержание. В среднем такое денежное содержание сейчас составляет около 100 тысяч гривен в месяц и резко контрастирует даже с максимальным уровнем пенсий", — подчеркнул эксперт.

Так, согласно Закону "О судоустройстве и статусе судей", судье, который вышел в отставку, после достижения мужчинами возраста 62 лет, женщинами — пенсионного возраста, выплачивается пенсия или по его выбору ежемесячное пожизненное денежное содержание. Ежемесячное пожизненное денежное содержание выплачивается судье в отставке в размере 50% судейского вознаграждения судьи, работающего на соответствующей должности. За каждый полный год работы в должности судьи более 20 лет размер ежемесячного пожизненного денежного содержания увеличивается на 2% денежного содержания судьи. Ежемесячное пожизненное денежное содержание судьям выплачивается органами Пенсионного фонда Украины за счет средств государственного бюджета Украины.

Восстановление справедливости: нужно ли отменять ограничения пенсий в Украине

Сейчас у обычных пенсионеров появился шанс добиться выплаты им пенсии без ограничения максимального размера, убеждена Елена Воронкова. "Как показывает практика последних лет, Конституционный Суд Украины все больше обращает внимание на неравенство статусов в зависимости от видов пенсий, устанавливает и признает ухудшение состояния людей в связи с принятием новых законов и, в таких случаях, защищает права жалобщиков", — отметила она.

По мнению экономистов, отменять ограничения пенсий не стоит, вместо этого нужно пересмотреть спецпенсии

Однако опрошенные Фокусом экономисты убеждены: отмена ограничений пенсий — плохая идея. Ведь никуда не исчез дефицит ПФУ. Так, сегодня, по словам Олега Пендзина, в условиях, когда 37–38% экономики страны в тени, на 10,5 млн пенсионеров — 9,5 млн работающих. Поэтому государственный бюджет продолжает финансировать ПФУ.

Александр Хмелевский отмечает, что в 2023 году за счет средств госбюджета Пенсионный фонд был профинансирован на 271,8 млрд грн, аналогичный размер финансирования заложен и на 2024 год. "Денег на пенсии в Пенсионном фонде хронически не хватает. Поэтому ограничение максимального размера пенсий обеспечивает определенную экономию", — убежден эксперт.

Кроме того, продолжил он, размер средней пенсии в Украине далек от максимального ограничения. Поэтому оно никоим образом не затрагивает интересы подавляющего большинства граждан Украины.

Денежное содержание одного судьи составляет около 100 тыс. грн в месяц Фото: Иллюстративное фото

Вместе с тем эксперты отмечают необходимость пересмотра размера спецпенсий судей.

"Сомневаюсь в корректности выбранной модели спецпенсий для определенных категорий. Потому что им выплачивают большую зарплату — сотни тысяч, и пенсию. Если за ними остается коррупционный шлейф, но они сами уволились, им выплачивают пенсию в полном объеме. Эта модель ошибочна. Если вы даете людям большие зарплаты, это означает, что у них должна быть система собственных накоплений, которые позволят после достижения пенсионного возраста чувствовать себя прилично", — говорит Фокусу экономист Борис Кушнирук.

С другой стороны должен быть существенно увеличен прожиточный минимум, который используется для расчета минимальной пенсии. "Очевидно, что на 2361 грн в месяц выжить практически невозможно, — рассуждает Хмелевский. — По подсчетам экспертов, реальный прожиточный минимум находится в пределах 5-7 тысяч грн в месяц. Соответственно должен быть и увеличен минимальный размер пенсии".

Правительство должно увеличить минимальные пенсии, ведь на 2361 грн в месяц невозможно прожить, говорят экономисты

Если же КСУ признает ограничения пенсий незаконным, лицам, которые подпадают под определенные в решении Конституционного Суда Украины критерии и пенсии которых ограничены максимальным размером, нужно будет обратиться в территориальные управления Пенсионного фонда по выплате им пенсии без ограничения максимального размера, отметила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

"Второй путь, это, как показывает пример пенсионеров силовых ведомств, через суд, ссылаясь на решение Конституционного Суда Украины, отстаивать свое право на получение пенсии в надлежащем размере. Для тех же, кто уже прошел судебные процессы, но получил отрицательные судебные решения, нужно будет обратиться в суд, который рассматривал их дело, с заявлением о пересмотре решения по исключительным обстоятельствам и получить свое положительное судебное решение", — резюмировала Воронкова.