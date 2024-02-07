Программы помощи беженцам в ЕС сокращаются, а некоторые европейские политики уже не стесняются говорить, что в Украине не так уж и ужасно и, например, на западе страны вполне можно жить. Какие изменения в 2024 году ожидают украинцев в ЕС, узнал Фокус.

Европейские страны сокращают выплаты украинским беженцам, ограничивают срок пользования социальным жильем и вводят новые требования, согласно которым поездка в Украину обернется потерей статуса временной защиты. Эксперты объясняют, что действия, предложения, нововведения и заявления тех или иных стран указывают, нуждаются ли они вообще в новых трудовых ресурсах. Поэтому европейская политика в отношении беженцев крайне неоднородна.

Польша: сокращение помощи и ограничение выезда в Украину

В конце января о планах изменить условия для украинских беженцев рассказали в Польше. Как сообщают местные издания, новые правила начнут действовать осенью 2024-го.

Сейчас украинцы могут находиться на территории соседней страны на тех же условиях, что и граждане ЕС, однако с октября 2024 года польское правительство намерено ввести ряд изменений. Вследствие этого условия для украинских беженцев станут более жесткими.

В частности, Польша пойдет по пути тех стран, которые ограничивают возможности украинцев поехать на Родину. Польское правительство планирует ввести новую норму, согласно которой украинцы могут потерять статус, если поедут из Польши домой в отпуск или на праздники. В таком случае будет считаться, что эти люди больше в защите не нуждаются. Сейчас без потери специального статуса можно выезжать с территории Польши на 30 дней.

Выплаты на детей в Польше в 2024 году планируют уменьшить Фото: Getty Images

Выплаты на детей также будут уменьшены, хотя деталей по этому вопросу пока нет.

"Одной из причин пересмотра правил получения статуса временной защиты является стремление избежать злоупотреблений и оказывать помощь именно тем, кто в ней нуждается, — отметил в комментарии Фокусу Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL. — Соответственно, может уменьшиться количество обладателей статуса временной защиты. К сожалению, есть граждане Украины, которые им злоупотребляют, получают социальную помощь от Польши, но находятся значительную часть времени в Украине или работают в других странах Европы".

Марцин Колодзейчик: Польшу выберут те украинцы, которые хотят жить именно в этой стране и интегрироваться в ее жизнь

Если эти люди будут лишены временной защиты, им придется выбирать, оставаться в Польше, возвращаться в Украину или переезжать в другую страну Европы. Можно прогнозировать, что Польшу выберут далеко не все, ведь украинцы все чаще делают свой выбор в пользу Германии и других стран, где зарплаты значительно выше. К тому же, реализуя желание привлечь в страну самых активных, талантливых и трудолюбивых мигрантов, Германия пошла на неожиданный шаг, фактически разрешив двойное гражданство.

"В Польше останутся те, кто действительно нуждаются в убежище и не могут вернуться в Украину, — считает Марцин Колодзейчик. — Также выберут Польшу те украинцы, которые хотят жить именно в этой стране и интегрироваться в ее жизнь".

Эстония: уменьшение выплат на детей и отмена бесплатного проезда на поезде

С 1 января 2024 года некоторые ставки семейного пособия в Эстонии снизились, и это касается не только беженцев, но и всех жителей страны. Как сообщает Департамент социального страхования Эстонии, для семей с 3–6 детьми выплаты уменьшились с 650 евро до 450 евро в месяц, в случае 7 и более детей — с 850 евро до 650 евро в месяц. Причины такого решения не объясняются, однако проследить связь между количеством украинских беженцев, большинство из которых составляют женщины и дети, и дефицитом средств на выплаты, не сложно.

С нового года выплаты в Эстонии для семей с 3–6 детьми уменьшились с 650 евро до 450 евро в месяц Фото: Flickr

Кроме того, местные источники неоднократно сообщали о том, что в марте 2024-го будет отменен бесплатный проезд в поездах Elron, но окончательное решение пока не принято. Сегодня компания Elron и Транспортный департамент в сотрудничестве с центрами общественного транспорта обеспечивают украинским беженцам бесплатный проезд электричками, а также уездными автобусами, кроме коммерческих автобусных маршрутов.

Ирландия: ждем радикальных изменений в феврале

О планах сократить выплаты беженцам с 220 евро до 38,80 евро в неделю в Ирландии сообщили в декабре. Власти Ирландии решили не только снизить социальные выплаты украинцам, но и ограничить срок проживания в государственном жилье для новых беженцев из Украины до 90 дней. По мнению чиновников, эти изменения наконец подтолкнут украинцев, проживающих в стране, к поиску работы.

Несмотря на многочисленную критику этих нововведений, правительство страны можно понять. Ведь несмотря на заявления о катастрофической нехватке жилья и поселение новоприбывших в палатках, украинцы не оставляют попыток закрепиться именно в Ирландии. Даже сейчас, после серьезного предупреждения о сокращении выплат, в местных группах десятки вопросов: как приехать в Ирландию и получить временную защиту?

Нововведения должны были вступить в действие 29 января 2024 года, но окончательное решение до сих пор не принято. Официальных заявлений не было, но, как пишут в местных пабликах, решение отложили минимум на месяц.

Несмотря на заявления о катастрофической нехватке жилья и поселения новоприбывших в палатках, украинцы не оставляют попыток закрепиться именно в Ирландии

Норвегия: второй пакет ограничений в течение зимы

Второй раз за последние два месяца ограничивает помощь украинским беженцам Норвегия. Правительство страны объясняет свои действия чрезмерной нагрузкой на муниципалитеты и желанием сохранить высокий уровень предоставления услуг и льгот.

В декабре прошлого года Норвегия уже ввела ряд ограничений, в частности, усилила контроль за поездками в Украину и другие государства тех, кто получает в стране социальные выплаты и имеет вид на жительство. Теперь беженцам "на пособии" нужно обосновать необходимость поехать домой. Если такие поездки противоречат условиям вида на жительство, это может привести к его потере. Правительство Норвегии напомнило, что подобные условия имеют беженцы из других стран. В целом идея проста: если получаете помощь в Норвегии, оставайтесь в Норвегии.

В Норвегии беженцам "на пособии" нужно обосновать необходимость поехать домой

Новоприбывшие беженцы, нуждающиеся в жилье, должны обращаться исключительно в Национальный центр Роде (норв. Råde), который является лагерем для беженцев, тогда как раньше можно было выбирать из пяти городов. От размещения беженцев в гостиницах и местах отдыха отказались.

Кроме того, в Норвегии вводят "период ожидания" перед тем, как люди получат доступ к полному пакету социальной поддержки. Также власти разработали предложение отменить выплату "задним числом" социальной помощи на ребенка за первые 12 месяцев пребывания в стране.

Более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища именно в Норвегии

Несмотря на эти меры, количество прибывших в Норвегию осталось высоким. По данным норвежских чиновников, более половины украинских беженцев, прибывающих в страны Северной Европы, ищут убежища именно в Норвегии. Поэтому правительство предложило дальнейшие ограничения, имея целью все же контролировать уровень миграции и приблизить уровень помощи к уровню других стран Северной Европы.

Согласно последним нововведениям:

украинцы больше не будут получать выплаты, если решат жить в частном жилье вместо центров приема беженцев;

государство не будет покрывать расходы на домашних животных для новых беженцев, у новоприбывших не будет возможности жить с домашними животными в центрах приема беженцев;

лицам в возрасте 19–24 лет потребуется прожить в Норвегии не менее пяти лет, чтобы претендовать на бесплатные стоматологические услуги;

чтобы стать получателем единовременного пособия, (92 648 норвежских крон, что составляет 8084 евро в эквиваленте) потребуется прожить в стране не менее года;

для получателей базовых выплат введут требование о более длительном периоде проживания в Норвегии.

Правительство Норвегии ввело единовременную выплату для украинских беженцев, которые будут возвращаться в Украину

В октябре 2023 года правительство Норвегии ввело единовременную выплату для украинских беженцев, которые будут возвращаться в Украину. Она составляет 17 500 норвежских крон (1527 евро).

Нидерланды: предлагают возвращаться назад — на западе Украины "относительно стабильно"

В то время, как в Норвегии, Швеции, Финляндии, Чехии украинцам, которые решат вернуться домой, предлагают выплату средств на переезд и адаптацию, в Нидерландах такими мелочами не занимаются. На днях представитель партии BBB предложила отправить украинских беженцев обратно в Украину, в частности, на запад страны, где, по ее мнению, более-менее безопасно."Мы не можем разместить всех. Запад страны кажется мне относительно стабильным. Неужели украинцы не могли бы там безопасно разместиться?" — заявила депутат от партии BBB Мона Кейзер.

Из Нидерландов запад Украины выглядит "относительно стабильным" Фото: Скриншот

Депутата интересует позиция правительства относительно того, как оно отреагирует на предложение Киева вернуть граждан Украины, которые могут быть призваны в ВСУ. По ее словам, сотни тысяч людей, которые должны проходить военную службу, сбежали за границу, а некоторые из них, в частности, поселились в Нидерландах.

В то же время парламентарий Джулиан Бушофф от GroenLinks / PvdA считает, что предложения BBB являются "новыми и тревожными". По его словам, непонятно, почему ВВВ рассматривает возможность отправить людей обратно в страну, которая находится в состоянии войны.

Украинцы из-за более близкой ментальности и высокого уровня образования для Европы лучше, чем беженцы из других государств, которые едут за социальными выплатами

Эксперты говорят, что действия, предложения, нововведения и заявления тех или иных стран указывают на то, нуждаются ли они вообще в новых трудовых ресурсах. "Понятно, что украинцы из-за близкой ментальности и высокого уровня образования для Европы лучше, чем беженцы из других государств, которые едут за социальными выплатами, — отметил в комментарии Фокусу аналитик Аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ. — Но европейская политика в отношении беженцев не может быть однородной. Такие страны как Польша, Германия, Бельгия и т.д. будут способствовать адаптации украинских беженцев и финансировать программы социализации и переквалификации, разрабатывать стимулы для перехода из социальных пособий в трудовые ресурсы, чтобы мигранты работали и получали зарплаты".

В то же время есть ряд стран, которые имеют другие экономические параметры и которые в рабочих руках мигрантов не нуждаются. Это, например, та же Швейцария, которая зарабатывает на финансовом секторе. Кроме того, к таким странам относятся Лихтенштейн, Люксембург, возможно, Норвегия и Ирландия. И такие страны пытаются донести, что мигранты им не нужны — некоторые прямым языком, некоторые — через жесткие нововведения для беженцев.