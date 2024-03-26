До 11 тысяч гривен: в Украине ввели новую помощь на детей: в Украине ввели новую помощь на детей

В Минсоцполитики отмечают, что размер выплат будет зависеть от возраста несовершеннолетних и составит 2,5 прожиточного минимума. Например, на детей до 6 лет сумма составляет более 6400 гривен.

Украинское правительство вводит помощь для детей, оставшихся без родительской опеки, в размере 2,5-3,5 прожиточного минимума. Ее будут получать семьи, которые временно устраивают к себе ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

По информации в пресс-службе, соответствующая поддержка называется "Ребенок не один" и предназначена детям, которые "остались без родительской опеки", однако не получили статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

"Помощь введена, чтобы семьи, в которых временно находятся такие дети, могли обеспечить им необходимые условия и уход", — говорится в сообщении.

В Минсоцполитики отмечают, что размер выплат равен тому, который государство выплачивает на поддержку детей, которые уже имеют статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Размер выплаты будет зависеть от возраста ребенка и составит 2,5 прожиточного минимума. А именно:

для детей до 6 лет — 6 407, 5 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн;

для детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970, 5 грн;

для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью — 11 186 грн.

Такая поддержка будет назначаться сроком на 6 месяцев. Обращаться за ней можно будет с момента вступления в силу постановления.

По расчетам Минсоцполитики, на эту помощь государству необходимо будет выделить около 0,5 млрд грн в год.

Напомним, ранее Фокус собрал все, что известно о государственной и международной денежной помощи для переселенцев, родителей и детей.