Ленивые суши "Филадельфия": как быстро приготовить любимое блюдо быстро и без хлопот
Такой способ приготовления позволяет избежать возни со скручиванием суши и прочих неловких моментов.
Суши "Филадельфия" пользуются огромной популярностью у любителей японской кухни, однако не у всех есть время и возможность попасть в ресторан или потратить массу сил на их приготовление дома. Блогер Кристина решила упростить эту задачу и предложила своим подписчикам рецепт ленивой "Филадельфии". Вам не придется долго возиться, формируя идеальные формы, а вкус порадует.
Ленивые суши "Филадельфия"
Ингредиенты:
- рис – 200 гр;
- вода – 225 гр;
- рисовый уксус – 20 гр;
- нори с васаби – 1 упаковка;
- красная слабосоленая рыба;
- творожный сыр
- авокадо или/и огурец.
Способ приготовления:
Рис промыть 2-3 раза. Отправить его в посуду с толстым дном, залить водой, накрыть крышкой и поставить на сильный огонь. Как только вода закипит, уменьшить огонь до минимума и варить 12 минут. Крышку ни в коем случае не открывать. После выключить огонь, накрыть кастрюлю полотенцем и оставить рис еще на 15 минут. Можно сварить рис в мультиварке на режиме "крупа".
Готовый рис заправить рисовым уксусом, добавить мелконарезанные чипсы нори. На кусочек пищевой пленки выложить красную рыбу, рис, слегка придавить, в центр положить сыр и кусочек авокадо.
Соединить края пленки и закрутить, формируя шарик, как на видео.
Ранее Фокус писал, как приготовить суши-торт.