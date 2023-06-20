Рецепт голубцов из пекинской капусты: простой рецепт сытного блюда

Такие голубцы можно подавать и как самостоятельное блюдо, и с гарниром.

Голубцы – сытное блюдо, которое любят очень многие. Традиционно оно готовится из обычной капусты, в листья которой заматывают фарш с рисом, однако ничем не хуже получаются голубцы из пекинской капусты. Своим рецептом этого блюда поделилась кулинарный блогер Кристина.

Голубцы из пекинской капусты

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

фарш – 500 гр;

соль, сахар, паприка, сушеный чеснок, перец

рис сырой – 80 гр;

сметана – 3-4 ст. л;

томатная паста – 1 ст. л;

вода – приблизительно 400 мл;

Зелень – для подачи.

Способ приготовления:

У пекинской капусты отрезать корешок, промыть. Окунуть листья в кипящую воду на 30 секунд. После этого срезать толщину корешка, чтобы легко было закручивать начинку.

Обжарить лук и морковь с добавлением сахара и соли до золотистости. Отварить рис в подсоленной воде.

К фаршу добавить отварной рис, половину зажарки, специи и перемешать. Сформировать голубцы.

Для заливки смешать сметану с томатной пастой и специями, разбавить водой, обязательно добавив сахар.

Голубцы переложить на противень, на зажарку, залить, накрыть крышкой и тушить под крышкой 30-40 минут.

Можно подавать как отдельно, так и с гарниром, полив сметаной и посыпав рубленной зеленью.

Ранее Фокус писал, как правильно выбрать пекинскую капусту.