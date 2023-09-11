Любовь с первого кусочка: рецепт грузинского салат "Тбилиси"
Салат получается сытным, вкусным и станет украшением любого стола.
Грузинская кухня любима многими украинцами из-за интересного сочетания продуктов, специй и зелени. Особенно нравится она тем, кто любит пряный и богатый вкус. Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного салата под названием "Тбилиси", в который, как и в столицу Грузии, вы влюбитесь с первого кусочка. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге кулинарии. В процессе нет ничего сложного, поэтому он получится даже у тех, кто не особо часто заглядывать на кухню. Такое блюдо украсит любой праздничный стол.
Салат "Тбилиси"
Ингредиенты:
- отварная говядина – 300 гр;
- фасоль красная консервированная – 1 банка;
- перец болгарский – 1 большой (или по половине красного и желтого);
- чеснок – 2 зубчика;
- лук красный – 1 шт;
- грецкие орехи – горсть;
- кинза или петрушка – по вкусу;
- лимонный сок – 1-2 ст. л (в оригинале уксус яблочный/винный);
- масло оливковое – 1 ст. л;
- соль, перец, специи по вкусу.
Способ приготовления:
Отварную говядину порезать продолговатыми полосками, перец – кубиками или тоже полосками, зелень порубить. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Лук порезать полукольцами, сложить в миску и залить крутым кипятком на 10 минут.
Орехи немного поджарить на сухой сковороде, остудить, мелко порубить.
Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить, добавить специи по вкусу, заправить оливковым маслом и лимонным соком, перемешать.
Ранее Фокус писал, как приготовить настоящий грузинский суп харчо.