Любовь с первого кусочка: рецепт грузинского салат "Тбилиси"

Салат получается сытным, вкусным и станет украшением любого стола.

Грузинская кухня любима многими украинцами из-за интересного сочетания продуктов, специй и зелени. Особенно нравится она тем, кто любит пряный и богатый вкус. Предлагаем вам рецепт вкусного и сытного салата под названием "Тбилиси", в который, как и в столицу Грузии, вы влюбитесь с первого кусочка. Как его приготовить, рассказали в кулинарном блоге кулинарии. В процессе нет ничего сложного, поэтому он получится даже у тех, кто не особо часто заглядывать на кухню. Такое блюдо украсит любой праздничный стол.

Салат "Тбилиси"

Ингредиенты:

отварная говядина – 300 гр;

фасоль красная консервированная – 1 банка;

перец болгарский – 1 большой (или по половине красного и желтого);

чеснок – 2 зубчика;

лук красный – 1 шт;

грецкие орехи – горсть;

кинза или петрушка – по вкусу;

лимонный сок – 1-2 ст. л (в оригинале уксус яблочный/винный);

масло оливковое – 1 ст. л;

соль, перец, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Отварную говядину порезать продолговатыми полосками, перец – кубиками или тоже полосками, зелень порубить. Чеснок очистить и пропустить через пресс. Лук порезать полукольцами, сложить в миску и залить крутым кипятком на 10 минут.

Орехи немного поджарить на сухой сковороде, остудить, мелко порубить.

Все ингредиенты смешать, посолить, поперчить, добавить специи по вкусу, заправить оливковым маслом и лимонным соком, перемешать.

Ранее Фокус писал, как приготовить настоящий грузинский суп харчо.