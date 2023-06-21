"Враг знает, где у нас расположена ПВО": Юрий Игнат рассказал, как защищают украинское небо

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал Фокусу, что сегодня необходимо Украине для более эффективной защиты от вражеских атак и как будет устроена система ПВО уже к концу года.

На сегодняшний день покрыть все регионы Украины теми зенитно-ракетными комплексами большого и среднего радиусов действий, что есть у страны в наличии, невозможно. В тех государствах, где примерно такая же территория, как и в Украине, функции противовоздушной обороны выполняют, в том числе, истребители. Однако на данный момент украинские летчики защищают небо на советских самолетах, и долго это продолжаться не сможет. Об этом в комментарии Фокусу рассказывает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Сегодня системы ПВО защищают те города, направления, важные государственные стратегические объекты, куда чаще наносятся российские удары. Все остальные промежуточные зоны покрываются мобильными огневыми группами и нашей авиацией — еще советских времен, к сожалению. На подобной технике сложно эффективно выполнять поставленные задачи, но мы стараемся защищать украинское воздушное пространство всем, что есть в наличии", — говорит Игнат.

Именно по этой причине Украине так необходимы истребители F-16. По словам спикера, вопрос с их поставкой уже окончательно решен, так что осталось лишь дождаться самолетов. Счет идет на месяцы, подчеркивает он.

"Ранее я говорил, что если бы у нас было больше систем ПВО, то, возможно, мы смогли бы максимально закрыть территорию Украины. Но мои слова перекрутили и подали это в другом свете: мол, в Украине недостаточно ПВО. Дело в другом: дроны, к примеру, созданы для того, чтобы преодолевать систему противовоздушной обороны, быть малозаметными и следовать на низком расстоянии. Их прекрасно перехватывают и уничтожают истребители, которые не работают по баллистическим ракетам. Я говорил именно о них и об их необходимости сегодня", — объясняет Игнат.

Украинская система ПВО уже к концу года после поставок F-16 будет выглядеть примерно так: большие комплексы противовоздушной обороны, типа Patriot или NASAMS, смогут защищать от баллистических ракет крупные города, инфраструктурные объекты, объекты атомной энергетики, подстанции атомных энергоблоков, аэродромы и так далее. При этом истребители будут эффективно противодействовать как крылатым ракетам, так и дронам, а также "отгонять" российскую авиацию от украинских границ.

"Скоро мы полностью заменим устаревшие советские ПВО новейшими системами. Пока же приходится тратить большое количество ракет на уничтожение вражеских дронов. Враг прекрасно осведомлен о примерном расположении наших противовоздушных систем — у них есть и разведка, и своя агентура. Россияне запускают по 5-10 дронов, а то и больше, по разным маршрутам, чтобы рассредоточить украинские силы и заставить нас выпустить как можно больше ракет", — говорит Игнат.

Бесспорно, если бы Украина имела больше передвижных ракетно-зенитных комплексов NASAMS, защита была бы лучше, добавляет спикер ВС ВСУ, но пока украинские защитники оберегают небо тем, что имеют в своем арсенале.

Ранее Юрий Игнат рассказал, что российская армия прокладывает новые маршруты для атак по городам Украины, чтобы запутать украинскую ПВО.

Также спикер ВС ВСУ комментировал размещение российскими оккупантами комплекса "Бал" в Брянской области, рядом с украинской границей. По его словам, этот комплекс использует противокорабельные ракеты Х-35, а это значит, что запас высокоточных ракет противника на исходе и они ищут новые методы обстрела украинских городов. В Воздушных силах отмечают, что это не единственное, что есть у противника в арсенале. Россияне бросают все имеющиеся силы и средства на то, чтобы воевать с Украиной и наносить удары по позициям наших военных.