РФ атакует юг Украины дронами Shahed. Зачем оккупанты открыли новое направление в Крыму

Оккупанты две ночи подряд запускают беспилотники Shahed из мыса Чауда. Самолеты Ил-76 доставляют дроны на полуостров прямо из Тегерана, угроза портовой и зерновой инфраструктуре Одесской области нарастает с каждым днем.

Российская армия атаковала Украину две ночи подряд несколькими группами ударных дронов Shahed-136/131. Беспилотники запускали из Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Представитель командования Воздушных сил Украины полковник Юрий Игнат 7 сентября заявил что враг продолжает бить по портовой и зерновой инфраструктуре Одесской области. Группы БПЛА летят на предельно низкой высоте, а их маршруты выбирают для рассредоточения внимания ПВО.

Российские милитари-паблики пишут, что до атаки военно-транспортный самолет Ил-76ТД Pouya Air появился над территорией Крыма и летел в сторону Севастополя. Обычно это судно перевозит военные грузы из Тегерана в Москву, иногда в Татарстан.

Новый маршрут полета не характерен для данного иранского борта и это — крайне интересный прецедент, заметили пропагандисты.

Вечером 7 сентября украинские мониторинговые каналы сообщили о перелете Ил-76ТД Pouya Air на аэродром "Симферополь". Вероятно, на его борту был груз военного назначения.

А в ночь на 8 сентября враг запустил 20 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" в направлении Одесской области группами ударных БПЛА типа "Shahed-136/131" из мыса Чауда и Приморско-Ахтарска. Силы ПВО уничтожили 16 дронов в пределах Одесской и Николаевской областей.

Удары по портам на Дунае: почему РФ везет "Шахеды" сразу в Крым?

Мыс Чауда — одна из локаций, которая близка к Одесской и Николаевской областям. ВС РФ концентрируются на ударах по портовой инфраструктуре реки Дунай — Измаильскому порту, Рени и Килии, говорит Фокусу координатор группы "Информационное сопротивление", военный эксперт Александр Коваленко.

Сокращается расстояние от пусковых установок Shahed до объектов, благодаря чему эффективность реакции ПВО снижается, добавляет он.

"Если говорить про районы Измаила и Рени, там должны быть мобильные группы для борьбы с БПЛА. Их поднимают по сигналу воздушной тревоги, но при уменьшении расстояния до цели, им труднее отбивать удары врага", — пояснил эксперт.

Центральные регионы Украины находятся дальше, и опасность ударов из Крыма им грозит меньше. В Запорожскую область дроны могут зайти с временно оккупированных территорий, но украинские ЗРК отреагируют на них быстрее, чем мобильные группы, продолжил Коваленко.

В Кремле решили доставлять военные грузы из Тегерана прямо на полуостров, так как Крымский мост полноценно не работает. Так оккупанты экономят время на разгрузку дронов и их разворачивание.

"Условно, утром прилетел самолет, а ночью уже можно запускать беспилотники. Логистика значительно упрощается, время пусков "Шахедов" меньше", — подытожил эксперт.

По мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта Петра Черника, приземление военного самолета Ил-76ТД Pouya Air в Крыму не имеет особого значения в плане ведения большой войны.

"Транспортные самолеты могут приземляться в Казани, Москве или в Крыму. Общая философия войны не меняется. Атаковали, атакуют и далее будут атаковать территорию Украины. Между двумя диктаторскими режимами заключен военный союз, иранцы не перестанут отправлять дроны России", — отметил он в общении с Фокусом.

Перемещение пусковых установок для беспилотников Shahed в Крым — штатный логистический процесс в армии России. Это подчеркивает желание Москвы уничтожить морскую инфраструктуру Украины, а страны Африки поставить на грань голода, считает Черник.

Фокус ранее писал, что дешевые ракеты APKWS, установленные на истребители МиГ-29, могут стать эффективным оружием для борьбы с беспилотниками Shahed-136.

Напомним, ночью 4 сентября российская армия устроила массированную атаку, во время которой в Румынии упали и взорвались два дрона-камикадзе. Президент Румынии Клаус Йоханнис сказал, что если это был действительно российский беспилотник, то это будет "серьезное нарушение".