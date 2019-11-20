Кристиан Бейл протестировал и одобрил: автомобиль из "Ford против Ferrari" выставили на аукцион

Одна из машин, "сыгравшая" роль в фильме "Ford против Ferrari" (в украинском прокате "Аутсайдеры") будет выставлена на аукцион. Об этом пишет Robb Report.

Именно на Ford GT40 MKII Кен Майлс в исполнении Кристиана Бэйла боролся за первенство с Кэрроллом Шелби в лице Мэтта Дэймона.

Фото: GQ

В машине установлен 8-цилиндровый двигатель Roush 427IR мощностью до 600 л. с. Внутри автомобиль выглядит точно так же, как и оригинал 1966 года. Ну а самые внимательные обнаружат в салоне еще и автограф Кена Майлса.

Как ранее писал Фокус:

Электромобиль компании Tesla был впервые удостоин “высшей оценки безопасности” от некоммерческого Страхового института дорожной безопасности США (IIHS).