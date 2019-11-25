Кораблекрушение, как фон для селфи: место аварии танкера Delfi стало популярным местом (Фото)

За крушением танкера Delfi под флагом Молодовы жители Украины наблюдали практически в прямом эфире. Теперь, когда корабль перевернулся и лежит, наполовину погруженный в прибой, а команда эвакуирована, эффектный вид стал популярным местом для селфи и фотосессий.

Напомним, танкер сорвало с якоря в ночь на 22 ноября во время шторма. Неуправляемое судно носило вдоль побережья, пока оно не село на мель возле одесского пляжа "Дельфин". Под ударами волн танкер лег на бок и начал тонуть. Команда из трех человек была эвакуирована, а теперь власти Одессы решают, как поднимать танкер и как его транспортировать. Также есть опасность загрязнения акватории Черного моря, вытекающим из поврежденного корабля топливом.

Но пока все эти вопросы решаются, застывший на фоне осеннего моря полузатонувший танкер привлекает огромное количество людей. Одним из первых в Сети появилась фотосессия местного фотографа Константина Либерова, который отснял на фоне Delfi целую лавстори.

Причем желающих сделать фото не отпугивает ни сильный ветер, ни высокие волны, ни даже довольно грязный пляж, на который вынесло кучи мусора с Delfi.

И, судя по тегам в соцсетях, количество желающих запечатлеть себя на фоне корабля, не уменьшается.

Вдохновляет утонувший танкер не только на фото, но и на живопись.

Все фото из соцсетей. Материал подготовлен отделом новостей.

Как ранее писал Фокус:

Поздно вечером 21 ноября в Одесском заливе из-за сильного шторма сорвало с якоря танкер Delfi. Корабль находился в акватории порта "Южный", его отнесло в сторону Одессы.