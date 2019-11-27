Разбитый самолет, маяк и руины в тумане. Лучший фотографии исторических мест 2019 года

Прислать фотографии мог любой в течении года. Судьи оценивали их по оригинальности и технике. Но также принималась во внимание и историческая составляющая, которую автор снимка должен бы представить в заявке.

Выиграл конкурс снимок, сделанный в Нормандии Стефаном Хюрелем. Он изображает бухту Малберри, в которой во время Второй мировой войны принимали суда союзников с оружием и припасами. Искусственная гавань была построена по распоряжению Черчилля.

В категории "Историческая Англия" победил пирс Рокер в Сандерленде, построенный во времена королевы Виктории в 1902 году.

Фокус выбрал еще несколько впечатляющих снимков, которые были присланы на конкурс со всего мира.

Маргарет МакЭван сняла морской форт Рэдсэнд на Темзе. Башни на сваях были построены для защиты от воздушных налетов во время Второй мировой.

Замок Корф в британском графстве Дорсет. Первый форт, с которого началось строительство замка, был построен еще во времена Вильгельма Завоевателя. Автор снимка: Майкл Марш.

Снимок был сделан в закрытой, буферной зоне на Кипре, Никосия. Демаркационная линия, де-факто разделяет остров Кипр на две части: греческую (южную) и турецкую (северную). В буферной зоне оказалось четыре населенных пункта: Пила, Афиену, Трулли и Дения. Автор: Роман Роброек сделал снимок с разрешения солдат ООН, которые контролирую территорию.

Каменный круг в Свинсайд. Кромлех был воздвигнут в эпоху позднего неолита. Алекс Ригли, сделавший снимок, сообщил, что специально ждал, пока выпадет снег и скроет все свидетельства цивилизации, чтобы древнее сооружение предстало в первозданном виде.

Большой вал в Дувре. Фортификационное сооружение, построенное в 1779 году. Дозорная башня должна была помочь в обороне города. Автор снимка: Джо Эмери.

Замок Раглан в Уэльсе. Был построен в 1435 году и разрушен войсками Кромвеля. Местные жители потихоньку растаскивали камни для построек, пока впечатляющие развалины не были отданы на попечение государства. Автор снимка: Люси Ширс.

Американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973 году в Исландии. Выжили все, кто были на борту, но Дуглас R4D-8 (Super DC-3) так и остался на пляже с черным вулканическим песком. Снимок сделал пилот Олли Конвей, который для этого специально отправился на отдаленный исландский берег.

Церковь Марии на острове посреди озера Блед в Словении. Ранее на этом месте стояло языческое святилище, потом романская часовня. Автор снимка: Роберт Пекальски.

Руины замка Каудилья в Толедо, Испания. Замок был построен в XV веке, разрушен и более не восстанавливался. Автор снимка: Хулио Кастро Пардо.





Исторический район мясников города Йорк в Британии. Это один из старейших районов города, популярный у туристов. Автор снимка: Давид Окстаби.

Ноги Будды в храме Шраванабелаголав Индии. Храм каждый год принимает тысячи паломников. Автор снимка: Винод Кумар Кулкарни.

Библиотека Страговского монастыря в Праге. Монастырь был основан 1143 году епископом Иоанном Пражским Йиндржихом Здиком и князем Богемским Владиславом II. Автор снимка: Дебдатта Чакраборти.

Храм Массенден в Северной Ирландии. Павильон был построен в 1783—1785 годах для владельца имения Даунхилл Фредерика Херви, епископа Дерри. Свое название он получил в память о племяннице епископа, Фридесвиде Массенден. Павильон должен был стать подарком в честь её свадьбы, но Фридесвида умерла в возрасте 22 лет, не дожив до окончания строительства. Автор снимка: Павел Зигмунд.

Норвежский фьорд в деревне Гудванген. Живописная местность находится под защитой ЮНЕСКО. Автор снимка: Аннабель Морли-Холройд.

Замок Скотни в Кенте. Одно из самых красивых имений в Британии, где часто проводятся постановки пьес Шекспира. Автор снимка: Роберт Пекальски.

Регион Каппадокия в Турции. Авторр снимка: Эдуардо Артега

Все фотографии: Historic Photographer of the Year 2019

Как ранее писал Фокус:

Китаец Юнцинь Бао стал лучшим фотографом дикой природы 2019 года. Ему удалось сделать уникальный снимок лисы и испуганного сурка в горах Циляньшань на севере страны.