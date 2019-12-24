Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс вместе с детьми отправились на рождественские каникулы в Африку

Майкл Дуглас и Кетрин Зэта-Джонс вместе со своими детьми отправились в рождественское путешествие по Африке. Снимками с отдыха 50-летняя актриса поделилась в своем Instagram.

На отдых в Африку звездные актеры полетели с детьми: 19-летним сыном Диланом и 16-летней дочерью Кэрис.

Кэтрин, Майкл, Дилан и Кэрис уже успели побывать ЮАР и Ботсване и сейчас добрались до Зимбабве. Судя по фото можно понять, что семейство знакомится с природой Африки и с интересом наблюдает за местной фауной.

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