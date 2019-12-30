"Золотой мальчик": Криштиану Роналду пришел на конференцию в украшениях на 800 тысяч долларов

Криштиану Роналду, футболист итальянского клуба "Ювентус", явился на спортивную конференцию в Дубае, сверкая бриллиантами. Об этом пишет Mirror.

Только на одной руке один из самых дорогих игроков в истории футбола продемонстрировал украшений на 800 тысяч долларов.

Роналду, один из самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, неоднократно демонстрировал любовь к роскоши и экстравагантному шику.

Так, на конференцию он надел футболку и светлый пиджак, а также часы Rolex из белого золота, усыпанные бриллиантами, и два кольца – одно из которых с желтоватым бриллиантом огранки "принцесс" стоимостью в 260 тысяч долларов.

Все фото: REX

Впрочем, это не самые дорогие украшения в коллекции Роналду, он счастливый владелец уникальных часов Franck Muller, которые стоили ему почти два миллиона долларов.

На конференции он говорил, что оставит футбол, как только его тело перестанет "правильно реагировать на поле", а также признался, что хотел бы попробовать себя в кино.

Как ранее писал Фокус:

Криштиану Роналду не смог совладать с эмоциями на интервью с известным телеведущим Пирсом Морганом. И расплакался в прямом эфире программы "Доброе утро, Британия". Футболисту продемонстрировали видеоролик 2004 года с его покойным отцом Жозе Диниш Авейру. Жозе стоит в дверном проеме и говорит, как гордится своим знаменитым сыном. Он скончался год спустя от цирроза печени.