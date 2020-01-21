Хоакин Феникс сбежал с церемонии награждения SAG Awards, чтобы защищать свиней на бойне

Звезда фильма "Джокер" оставил церемонию награждения в The Shrine Auditorium в Лос-Анджелесе и отправился на бдение возле скотобойни, куда привезли свиней. Об этом сообщает People.

Актер даже не снял смокинг, когда присоединился с прочим участникам акции.

"Большинство людей на самом деле не знают о пытках и убийствах, которые происходят в мясной и молочной промышленности. Я видел, что это такое, поэтому я должен быть здесь", - сказал он.

Хоакин и прочие участники акции дождались грузовик со свиньями, предназначенными на убой, попрощались с ними и напоили водой.

"Люди приходят сюда каждую неделю, и я тоже должен был быть здесь и поддержать их", - отметил актер.

Как ранее писал Фокус:

Знаменитый голливудский актер Хоакин Феникс, исполнивший главную роль в фильме "Джокер", был задержан во время митинга против климатических изменений. Митинг состоялся в пятницу, 10 января, в Вашингтоне. В нем приняли участие сотни людей. Организатором выступила актриса и активистка Джейн Фонда.