Вдохновение из монастыря: новая коллекция Chanel посвящена аббатству, где Коко Шанель провела детство

Во второй день недели высокой моды в Париже свою весеннюю кутюрную коллекцию Chanel представила креативный директор бренда Виржини Виар. Об этом пишет Vogue.

Показ традиционно проходил в Гран-Пале, Большом дворце изящных искусств, который был возведен в Париже в 1897 году, для Всемирной выставки. Для дефиле был воссоздан дворик Цистерцианского аббатства в Обазине.

В показе приняли участие Джиджи Хадид и Кайя Гербер.

Именно в приюте при аббатстве воспитывалась Коко вместе с братьями и сестрами, когда их отец бросил их, а мать скончалась.

Этот период жизни основательницы французского дома Виржини Виар попыталась передать в представленных нарядах — таких же аскетичных, монохромных и подчиненных строгой геометрии, как облачения монахинь и их воспитанниц.

Показ открыли лаконичные пальто, знаковые для бренда твидовые костюмы и платья с белыми пелеринами в черно-белую клетку и гусиную лапку.

В коллекции практически отсутствуют брючные ансамбли. При этом большинство представленных нарядов так или иначе отсылают к одеяниям монахов-цистерцианцев. Открытые плечи моделей прикрыты пелеринами. А юбки – ниже колен, или чуть выше. Это реверанс самой Коко – она не любила мини, считая колени не самой привлекательной частью тела.

Все фото: Vogue

О монастырском саду с цветниками напоминают аппликации и вышивки. Также обязательной деталью стали белые колготки и черно-белые туфельки – еще одно изобретение Коко. Мадам считала, что они удлиняют ноги.

Как ранее писал Фокус:

Американский модельер-бунтарь представил свою четвертую по счету коллекцию для бренда Louis Vuitton в должности креативного директора бренда: осень/зима - 2020. Показ проходил в ресторане Carre du Sanglier в саду Тюильри. Приглашением на шоу служили огромные настенные часы с логотипом.