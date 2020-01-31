Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя стала лицом нового аромата Dolce & Gabbana
В этом году старшей дочери Моники Беллуччи и Венсана Касселя исполнится 16 лет, и она уже получила первый серьезный контракт. Дева Кассель стала лицом новой рекламной кампании аромата от Dolce & Gabbana. Об этом пишет Amica.
Съемки проходили в прошлом году на средневековых улочках итальянской коммуны Равелло в провинции Салерно. Деву одели в легкое белое платье с вышивкой, она позировала в желтом пикапе, заполненном цветами и с букетом на фоне эффектного вида.
Девушка стала лицом нового аромата под названием Dolce Shine, который поступит в продажу уже этой весной. Парфюм имеет приятный легкий летний аромат, который составляют ноты сочной айвы, грейпфрута и манго, а в основе – цветки апельсина и жасмина.
Все фото: Dolce & Gabbana
Как ранее писал Фокус:
- На съемках рекламных фото Деву сопровождала мать. Ранее Моника Белуччи и Венсан Кассель тщательно оберегали девочку и ее младшую сестру Леони от внимания папарацци. И практически никогда не публиковали в соцсетях семейных фотографий.
- У французского актера Венсана Касселя и его жены Тины Кунаки весной прошлого года родилась дочка. Малышку назвали в честь реки в Южной Америке – Амазонией. Пара поженилась в 2018 году. До этого они встречались три года, после своего случайного знакомства на Ибице.