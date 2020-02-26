Протесты и скорбь: названы финалисты World Press Photo - 2020

Жюри крупнейшего конкурса фотожурналистики опубликовало список номинантов на премию. Авторы главных снимков, сделанных в прошлом году, будут названы через месяц

Жюри 63-й ежегодной премии фотожурналистики World Press Photo объявило имена финалистов 2020 года. Их снимки будут бороться за звание лучших в 9 номинациях: "Фотография года", "Главные новости", "Срочные новости", "Проблемы современности", "Люди", "Природа", "Окружающая среда", "Спорт" и "Долгосрочные проекты". Премия считается самой престижной в области фотожурналистики. Фотографии – номинанты на победу выставлены на сайте премии.

В этом году в конкурсе приняли участие 4282 фотографа из 125 стран, которые представили 73 996 снимков. Независимое жюри, состоящее из 17 профессионалов в области фотографии, выбрало 44 номинанта из 24 стран, чьи снимки отличаются "точным, честным и визуально убедительным представлением окружающего мира".

Номинантами в главной категории "Фотография года" в 2020-м стали шесть авторов. Заглавный снимок - это "Столкновение с полицией во время антиправительственных демонстраций", автора Фарука Батиша. На снимке запечатлено столкновение студентов с силовиками в Алжире 21 мая. Протесты сотрясали страну с февраля. Был свергнут президент Абдель Азиз Бутефлика.

"Недрогнувший голос", автор: Ясуеши Чиба

В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого президент Омар аль-Башир был отстранен от власти. Военные расстреливали протестующих. На снимке молодой человек читает стихотворение во время отключения электроэнергии в Хартуме. В этот момент протестующие выкрикивают лозунги, призывая к передаче власти гражданскому населению.

"Раненого курдского бойца навещают в больнице", автор: Айвор Прикетт

На фотографии изображен Ахмед, 18-летний боец Сирийских демократических сил, получивший сильные ожоги. Его навестила подруга. Сначала она не хотела входить в палату, так как была в ужасе от травм парня. Но медсестра убедила девушку войти, чтобы подержать Ахмеда за руку и поговорить с ним.

"Ничего личного: бэк-офис войны", автор: Никита Терешин

На снимке - бизнесмен, прячущий пару противотанковых гранатометов в конце дня на Международной оборонной выставке и конференции в Абу-Даби. По данным государственных СМИ Объединенных Арабских Эмиратов, в феврале 2019 года на это событие прибыло более тысячи специалистов со всего мира, выставку посетило 105 тысяч человек.

"Родственница оплакивает погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии", автор: Мулугета Айене

Самолет Boeing 737 упал под Аддис-Абебой в марте 2019 года. Удар о землю был такой силы, что оба двигателя образовали воронки глубиной десять метров. В результате погибли все находившиеся на борту пассажиры и персонал - всего 157 человек. На снимке родственница жертвы авиакатастрофы рыдает, посыпая голову землей.

"Пробуждение", автор: Томек Качор

На фотографии 15-летняя армянская девушка, которая незадолго до этого вышла из кататонического ступора. Ее, сидящую в инвалидной коляске, держат за плечи родители. У подростков кататонический синдром может быть вызван переменой места жительства, поспешным бегством от опасности. Снимок сделан в центре по приему беженцев, в городе Подкова-Лесьна, Польша.

Как ранее писал Фокус:

Актеры из фильма "Маленькие женщины", который номинирован на "Оскар" в этом году, получили фотопортреты в духе эпохи, описываемой в фильме. Фотограф Уилсон Уэбб сделал коллодионные снимки, используя аутентичный фотоаппарат XIX века.