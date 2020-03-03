Как не обидеть женщину 8 Марта

Фокус решил создать список самых нежелательных табу-подарков женщинам в этот прекрасный весенний день.

Намеки на женские недостатки

Этого стоит избегать в первую очередь! Если вам кажется, что намекнуть своей даме на лишний вес, подарив ей абонимент в тренажерный зал., вы абсолютно заблуждаетесь. Такой презент вызовет обиду у женщины, море негодования. В результате, вам гарантированы испорченный день и плохое настроение. И главное, вряд ли ваша любимая отправится с этим подарком в спортивный зал работать над своим внешним видом. Скорее всего, ваше указание на ее недостатки вызовет обратный эффект.

К этой же категории подарков относятся гели, шорты для похудения, кремы против морщин и другие средства личного использования из интимной сферы общения женщины с собственной идентичностью. Словом, если вы не мечтаете нарваться на крупный скандал в этот светлый праздник, забудьте о таких подарках навсегда!