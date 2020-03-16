Ни "Властелина колец", ни "Локи": Amazon и Marvel остановливают производство фильмов и сериалов

Когда Том Хэнкс объявил, что он и его жена Рита Уилсон подхватили коронавирус во время съемок фильма База Лурманна о Элвисе Пресли в Австралии, то проект немедленно был приостановлен на неопределенный срок. Однако этот фильм не стал единственным. Такие гиганты как Netflix, Disney TV Studios, Apple, Amazon, Hulu, Warner Bros и другие также сообщили, что приостанавливают съемки на неопределенный срок. Об этом пишет Variety.

Какие убытки принесет такое решение – еще только стоит подсчитать. Однако уже известно, что Netflix закрыл все сценарии производства фильмов и телепрограмм в Соединенных Штатах и ​​Канаде, телевизионная группа Warner Bros. остановила производство более 70 сериалов и пилотных программ, Apple объявила, что все ее шоу, созданные сторонними студиями, временно приостановлены.

Вот только некоторые из сериалов, производство которых отложено: "Рассказ служанки" - нашумевший сериал от Hulu, четвертый сезон которого был в процессе съемки, закрыт и возобновится "как только это будет безопасно", - написала в Instagram звезда сериала Элизабет Мосс. "Это шоу - моя жизнь, а этот актерский состав - моя семья", - сказала она. "Нет ничего важнее, чем убедиться, что они и все вокруг находятся в безопасности".

"Властелин колец" - съемки сериала Amazon, который снимается в Новой Зеландии, приостановлены на две недели. Пока. Актерам и съемочной группе сказали, что «нет четких ответов, когда мы возобновим производство».

"Локи", "Сокол и Зимний Солдат" - производства Marvel Studios приостановились. Некотоыре из сотрудников будут работать удаленно, однако актеров и съемочную группу отправили в отпуск. нажала кнопку паузы на своих трех шоу Disney Plus, которые в настоящее время находятся в производстве. По словам источников, предварительная подготовка к другим шоу Marvel на серпантине будет продолжаться удаленно.

"Сверхъестественное" - Warner Bros. закрыла производство финального сезона. Сроки возобновления неясны.

"Очень странные дела" - съемки четвертого сезона приостановлены.

"The Ellen Show" - Эллен ДеДженерес объявила через Twitter, что ее ток-шоу полностью приостанавливает производство до 30 марта.

"Ходячие мертвецы" - источник утверждает, что производство самого известного зомби-сериала современности приостановлено на три-четыре недели.

Также остановлены съемки сериалов "Молодой Шелдон", "Эйфория", "Видеть", "Фарго", "Утреннее шоу" и "Карнивал Роу".

Не снимаются сейчас седьмая часть франшизы "Миссия невыполнима", "Бэтмен", "Питер Пэн и Венди", "Мир Юрского периода: Доминион".

Как ранее писал Фокус:

Заразившийся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс рассказал, как они женой Ритой Уилсон чувствуют себя в изоляции. "Привет народ! Я и моя жена хотим выразить благодарность всем тем, кто заботится о нас. У нас есть COVID-19, и мы находимся в изоляции, поэтому мы не передаем его никому другому. Есть те, кого это может привести к очень серьезному заболеванию", – написал Хэнкс.