В честь сына: принц Гарри и Меган Маркл выбрали новое название для своего фонда

Новости о том, что герцоги Сассекские выбрали новое название для своего некоммерческого благотворительного фонда и будущих проектов, появилось вскоре после того, как в США были обнародованы документы. Меган Маркл и Гарри зарегистрировали название Archewell. Об этом пишет USAtoday.

Из сообщения герцогской четы стало ясно, что они презентовать новое название позже, но, раз тайное стало явным, подтвердили, что их новая некоммерческая организация будет называться Archewell.

Гарри и Меган во время последнего визита в Великобританию

Источником вдохновения послужило имя их первенца, Арчи Гаррисона Маунтбеттен-Виндзора. А также греческое слово Arche - которое значит "сила и действие".

Герцог и герцогиня Сассексские больше не будут использовать свою марку Sussex Royal, после того как отошли от дел королевской семьи Великобритании. И заявка на название фонда The Royal Foundation была отозвана.

Дом в Беверли-Хиллз, где, по данным таблоидов, живут Гарри и Меган

Сейчас Гарри, малыш Арчи, Меган и ее мать живут в Лос-Анджелесе. Но более никаких подробностей журналистам выяснить не удалось. Известно только, что герцоги покинули Канаду, где пребывали до недавнего времени, на частном самолете до того, как закрыли границы из-за пандемии коронавируса.

Как ранее писал Фокус:

45-летний актер Саймон Рекс, известный по роли Джорджа в фильме "Очень страшное кино 4" сделал заявление о том, что британские таблоиды предлагали ему солидную сумму за ложь об отношениях с Меган Маркл. Саймон и Меган были знакомы и даже работали вместе над телепроектом "Сокращения", однако только общением дело и ограничилось. Актер рассказал в подкасте Hollywood Raw, что они даже никогда не целовались, а просто сходили вместе на обед.