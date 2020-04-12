Руперт Гринт скоро станет папой. А что на личном фронте у других героев "Гарри Поттера"
Руперт Гринт: первый отец
Актер из "Гарри Поттера", который сыграл персонажа Рона Уизли, объявил, что у него родится ребенок. Об этом сообщает The Mirror.
Гринт станет впервые отцом спустя 9 лет после того, как завершилась популярная франшиза, которая сделала актера знаменитым.
31-летнему актеру родит ребенка 28-летняя избранница Джорджия Грум, которая встречается с Гринтом с 2011 года.
За время после финала "Гарри Поттера" Гринт успел сняться шести художественных фильмах и выступить в нескольких театральных постановках. На данный момент Руперт играет персонажа по имени Джулиан Пирс в сериале "Прислуга" от Apple TV.
Другие главные актеры из популярной франшизы также продолжили свою карьеру в кино и занялись личной жизнью.
Дэниэл Рэдклифф: "мы с женой занимаемся скучными вещами"
Главный герой "Гарри Поттера" Дэниэл Рэдклифф продолжил сниматься в фильмах и сыграл на Бродвее главного героя мюзикла "Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая". Совсем недавно он снялся в роли Майлза в боевике "Пушки Акимбо", а также снялся в ленте "Побег из Претории", основанной на реальной истории побега из южноафриканской тюрьмы.
За кадром Рэдклифф проводит время в своих домах в Нью-Йорке и Лондоне. С 2013 года актер встречается с Эрин Дарк, с которой познакомился на съемках фильма "Убей своих любимых". Стоит подчеркнуть, что избранница Рэдклиффа выше его на 5 см при своем росте 1,70 м, а рост актера составляет 1,65 м. Пара пока детьми не обзавелась, но похоже, счастлива в своих отношениях.
По словам самого Рэдклиффа, они с подругой ведут достаточно спокойную жизнь, поэтому не попадают в громкие заголовки.
Рэдклифф на отдыхе с Эрин Дарк. Фото: SplashNews
"Мы занимаемся до смешного скучными вещами. Меня ни разу не видели за какими-то интересными, необычными занятиями. Поэтому остается только писать: «Дэниел и Эрин купили коврик для йоги». Но ее это вообще не беспокоит, и я очень рад. Мне кажется, мое занудство больше расстраивает меня самого", – говорит Рэдклифф.
Эмма Уотсон: романы и разрывы
Еще одна звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон, которая сыграла Гермиону Грейнджер, после завершения франшизы вернулась в школу, закончила Университет Брауна по специальности английская литература.
Уотсон также стала послом доброй воли женщин ООН, и отстаивает расширения прав и возможностей молодых женщин. Также актриса стала одной из самых известных моделей Burberry и Lancome и появлялась на многих подиумных шоу по всему миру.
В то время как она была занята другими делами, Эмма нашла время вернуться к актерскому мастерству и выиграла выдающиеся роли в нескольких постановках. В одной из своих недавних ролей в прошлом году она снялась в роли Мег Марч в экранизации "Маленькие женщины", номинированной на премию Оскар.
По словам Уотсон, в возрасте 10-12 лет она была влюблена в актера Тома Фелтона, сыгравшего Драко Малфойя в "Гарри Поттере". Но детская влюбленность не нашла своего продолжения в более зрелом возрасте. "Гермиона" несколько лет встречалась с аспирантом Оксфордского университета Уиллом Адамовичем. В 2014 году актриса была вместе с регбистом Мэттью Дженни, но пара рассталась из-за плотного графика Уотсон.
В 2018 году Эмма около полугода встречалась с актером сериала "Хор" Кордом Оверстритом, но роман завершился разрывом.
А в 2019 году соцсети активно обсуждали слухи о романе Эммы с Фелтоном. Поводом стала публикация в Instagram совместного фото.
Как ранее сообщал Фокус:
- Дэниел Рэдклифф рассказал, как чуть не стал алкоголиком во время съемок в "Гарри Поттере". Актер признался, что пристрастился к алкоголю к концу съемок.
- А владельцы здания из "Даров смерти" не могут продать недвижимость. Дом два с половиной года выставлялся на продажу, но его так никто и не купил.