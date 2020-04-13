Музыка для надежды: Андреа Бочелли выступил в пустом миланском соборе в пасхальное воскресение

В воскресенье, 12 апреля, известный оперный певец Андреа Бочелли дал концерт в соборе Милана, который сейчас закрыт для посетителей из-за ограничительных мер, которые действуют по всей Италии. Об этом пишет Vulture.

Выступление 61-летний тенора транслировалось онлайн. По задумке певца концерт должен был стать посланием любви, исцеления и надежды как Италии, так и всему миру. Он прошел на фоне борьбы против пандемии коронавируса, от которой в значительной мере страдает и Италия.

"Я верю в силу совместной молитвы. Я верю в христианскую Пасху. Благодаря музыке, транслируемой в прямом эфире и объединяющей миллионы сложенных рук по всему миру, мы обнимем пульсирующее сердце этой израненной земли", — сказал Андреа Бочелли в своем заявлении.

Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд Бочелли, который занимается сбором денег на покупку средств защиты для итальянских медиков.

Андреа Бочелли, известный популяризатор оперной музыки в мире. Тенор лишился зрения в юном возрасте, однако выучился на адвоката, продолжал занятия вокалом и даже работал в барах, играя на фортепиано. Популярность пришла к нему после знакомства в 1992 году с легендарным Лучано Паваротти.

Напомним, 12 апреля Католическая церковь отмечала Пасху.

Как ранее писал Фокус:

В Италии представители некоторых мафиозных кланов начали оказывать поддержку людям, которые остались без денег из-за пандемии коронавируса. По данным СМИ, мафиози доставляют продукты первой необходимости итальянцам в особо пострадавших от COVID-19 бедных южных регионах страны: Кампании, Калабрии, Сицилии, Апулии.