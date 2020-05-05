Это мальчик! Илон Маск в шестой раз стал отцом

48-летний изобретатель и бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. Его подруга, певица Граймс, родила мальчика вечером 4 мая. Об этом Маск сообщил в Twitter, отметив, что "мать и сын в порядке".

А когда поклонники спросили, выбрали ли уже ребенку имя, то Маск, как и Граймс ранее, ответил, что малыш сам определится с гендером, когда подрастет, так что пока его имя, дословно "X Æ A-12 Маск". Правда неизвестно - будет ли у новорожденного другое имя, или ему придется дожидаться совершеннолетия, чтобы его сменить. Или изобретатель вовсе пошутил, потому что "имя" подозрительно напоминает название музыкального альбома его подруги.

У Маска уже есть пятеро сыновей от первого брака с канадской писательницей Жюстин Уилсон. Также в 2002 он с женой потерял ребенка, который скончался в результате синдрома внезапной детской смерти.

Для 32-летней Граймс (Grimes), это первый ребенок. Певица – родом из Ванкувера, Канада. У нее есть украинские, французские и итальянские корни, ее настоящее имя Клэр Элиза Буше.

Первый совместный выход Илона Маска и Граймс в свет

"Беременная" фотосессия Граймс

Один из первых снимков новорожденного

Она также поделилась снимком новорожденного, только добавила ему татуировки на лицо с помощью фильтра.

Как ранее писал Фокус:

Ранее певица публиковала свое обнаженное фото и отметила, что беременность - "очень дикое и воинственное состояние бытия". Также журналистам удалось ее снять в компании сыновей Маска и его бывшей жены.