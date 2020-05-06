Джессика Симпсон обвинила журнал Vogue в предвзятом отношении к ее телу и к ее груди

Пока журнал Vogue организовывал трансляции и челленджи в честь отмененного Met Gala, оказалось, что не все сотрудники авторитетного модного издания выучили правила этикета. Так, Салли Сингер, бывший редактор журнала рассказала целую историю по "сиськи" (boobs) певицы, а та в ответ написала гневный пост в Instagram, обвинив Салли в "бодишейминге". Об этом пишет Usa Today.

"Однажды Джессика Симпсон была там с Джоном Майером. На ней было платье от Майкла Корса, и ее грудь чуть не выпала прямо на красной дорожке. А позже, на ужине, у меня возникло ощущение, что сиськи Джессики лежат просто на столе, на блюде и я вижу их. А Майер все время их касался. И я вспоминаю, как подумала: "Ох эти звезды, конечно не стесняйтесь шалить прямо тут", - рассказала Сингер, бывший креативный директор онлайн-изданий Vogue, в трансляции, посвященной Met Gala.

То самое платье, которое так поразило редактора Vogue/Фото: likely

Певица была оскорблена и написала пост в соцсетях в котором отметила, что почувствовала себя актрисой Джейн Мэнсфилд со знаменитого снимка. "Я выслушивала чужие мнения о своем теле на протяжении всей моей взрослой жизни. Однако прочтение этой долгожданной статьи о самом классном модном событии, в котором другая женщина неожиданно клеймит (в 2020 году!) другую за наличие груди, вызвало тошноту", — написала певица.

То самое фото о котором говорила Симпсон и которое опубликовала в соцсетях. На нем кинодива Софи Лорен неодобрительно смотрит на бюст актрисы и фотомодели Джейн Мэнсфилд

В Vogue уже принесли извинения за слова бывшей сотрудницы. "Мы сожалеем, что Джессика почувствовала стыд из-за истории в нашем повествовании про Met Gala. Это никогда не было нашей целью, мы понимаем ее реакцию и приносим свои извинения за то, что не исключили эту историю", - говорится в сообщении журнала, распространенном пресс-секретарем Джилл Вайскопф.

Салли Сингер и Крис Дженнер/Фото: Vogue



Ранее в своих мемуарах Джессика Симпсон рассказывала, как постоянно переживала из-за своей фигуры. Певица призналась, что в 17 лет принимала таблетки для похудения из-за давления общественности. В интервью она неоднократно упоминала, что все еще работает над тем, чтобы принять и полюбить себя. "Это нелегко, это больно. Я имею в виду, что мы смотрим на себя в зеркало и видим недостатки", — говорила Симпсон. Также она рассказала, что когда встречалась с автором песен и исполнителем Джоном Майером, то постоянно переживала из-за того, что недостаточно умна для него, из-за чего у нее начались проблемы с алкоголем. Сейчас Джессика замужем за футболистом Эриком Джонсоном и они воспитывают троих детей.

Как ранее писал Фокус:

В прошлом году появление Джоан Коллинз на Met Gala произвело настоящий фурор. 85-летняя звезда сериала "Династия" показала настоящий шик 80-х. Джоан выбрала платье от Valentino цвета слоновой кости и дополнила наряд бриллиантовой тиарой, браслетами, серьгами и ожерельем.

Экстравагантная певица Леди Гага устроила на Met Gala настоящее шоу с переодеваниями. Пока, в итоге, не осталась в белье.