Почти помирились: вражда между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом сходит на нет

После громкого развода Анджелины Джоли и Брэда Питта в 2016 году, отношения одной из самых красивых пар Голливуда оставляли желать лучшего. Они боролись за шестерых детей, имущество и даже избегали появляться на одних и тех же вечеринках. Но сейчас все, похоже, приходит в норму. Об этом пишет Daily Mail.

"Сейчас отношения Джоли и Питта лучше, чем когда-либо", - сообщил инсайдер таблоидам. – Они стали более сердечными и доброжелательными, теперь они стремятся принимать решения, которые работают для них обоих".

Бывшие супруги сумели разобраться с опекой над детьми: 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 13-летней Шайло и 11-летними близнецами Ноксом и Вивьен. Мэддокс достаточно взрослый, чтобы самостоятельно принимать решения. Он, с началом карантина, вернулся домой из университета Южной Кореи, чтобы быть с семьей. А с остальными детьми Брэд видится каждые пару дней, так сообщил еще один источник, близкий к семье.

Джоли с детьми на премьере фильма "Малефисента"/Фото: E! Online

Сейчас Джоли и Питт живут буквально в десяти минутах друг от друга в Голливуде. Брэд – в своем особняке, которым он владеет уже 20 лет, а Джоли в начале 2017 года купила за 25 миллионов старинный особняк, которым когда-то владел Сесиль Блаунт Демилль, режиссер немых и звуковых фильмов, в частности знаменитой "Клеопатры" 1934 года с Клодетт Кольбер.

Дом Брэда Питта с бассейном и площадкой для скейтбординга

Особняк Анджелины Джоли

Также Джоли поразил тот факт, что Питт стал трезвенником. Он ранее хвастался, что может "перепить за столом любого", но после развода он практически не употребляет спиртное. А еще, судя по всему, у 56-летнего актера отношения с 31-летней актрисой Алией Шокат.

Алия Шокат/Фото: The Sun

Ее, в перчатках и маске сняли на днях, покидающей дом Питта. Друзья актера утверждают, что им хорошо вместе: они интересуются искусством, а Алия помогает Питту готовиться к съемкам.

Анджели Джоли, насколько известно, пока ни с кем не встречается, а все время посвящает детям и многочисленным благотворительным проектам. Один из последних – обеспечение обедами детей из неблагополучных семей, которые сейчас вынуждены оставаться в самоизоляции и не ходят в школу.

Как ранее писал Фокус:

Брэд Питт пропустил BAFTA, чтобы наладить отношения с сыном. Питт и Мэддокс всерьез поссорились во время международного перелета в Лос-Анджелес три года назад и с той поры не общались.

Американская актриса Анджелина Джоли продюсирует телешоу на ВВС, которое будет учить детей и подростков отличать фейковые новости от настоящих.