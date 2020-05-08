Шварценеггер показал "шпагат" на кухонном столе с сигарой во рту
72-летний актер и спортсмен Арнольд Шварценеггер показал шпагат на кухонном столе и разыграл пользователей сети. Он опубликовал шуточное видео в своем Instagram-аккаунте.
В ролике можно увидеть, как артист, держа во рту сигару, якобы сидит на шпагате и показывает упражнения для улучшения гибкости. Закончив их, он уходит, в то время как ноги так и остаются лежать на столе.
"Растяжка так же важна, как и пампинг", – подписал ролик Шварценеггер.
Кстати, несколько лет назад не менее известный актер Жан-Клод Ван Дамм тоже сел на шпагат, но более правдоподобный. В частности, в рекламном видеоролике автомобильного производителя Volvo актер выполняет шпагат, балансируя между двумя большими грузовиками.
Видео мгновенно стало вирусным на YouTube, чем вдохновило множество людей на целую серию пародийных видеороликов, в которых представлены как реальные трюки со шпагатом, так и различные вариации с использованием монтажа.
Как ранее писал Фокус:
- Ранее Шварценеггер пожертвовал один миллион долларов фонду Frontline Responders Fund, который занимается поставкой критически важного оборудования в медучреждения.
- Арнольд Шварценеггер взял под свою защиту 102-летнюю женщину, которую выселяет арендодатель. Женщина получила 90-дневное уведомление о том, что должна съехать. В свою очередь, Шварценеггер решение арендодателя назвал "бессердечным" и сказал, что поможет Тельме. Также он предупредил арендодателя, написав: "вы тоже от меня услышите".
- Жительница райцентра Каменка-Бугская во во Львовской области, 93-летняя Надежда Шарыгина, официально признана самой гибкой пенсионеркой в Украине и будет претендовать на место в Книге Рекордов Гиннеса. Пожилая женщина продемонстрировала свои недюжинные способности, выполнив продольный шпагат.