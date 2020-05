Хулио Иглесиас и Селин Дион. Топ-7 известных победителей конкурса Евровидение

С этой песней музыканты из Швеции победили на Евровидении в Брайтоне (Великобритания) в 1974 году, после чего композиция возглавила британские и мировые чарты и стала первым шагом на пути к всемирной известности группы.

Но мало кто вспомнит, что шведский коллектив – далеко не единственный звездный “выпускник” этого конкурса. В разные годы победителями и участниками главного музыкального события Европы становились Селин Дион, Хулио Иглесиас, Лара Фибиан и другие исполнители, знакомые многим любителям музыки. Фокус вспоминает самых ярких звезд, чья карьера начиналась или успешно продолжалась с платформы самого масштабного песенного конкурса Европы.

Хулио Иглесиас

На счету бывшего футболиста более 80 альбомов и 300 млн проданных записей, а также статус самого коммерчески успешного исполнителя, который пел на испанском языке, и премия "Грэмми". Правда, на конкурсе певец занял лишь 4-е место, но именно это участие в 1970 году с песней Gwendolyne стало стартом для одной из самых звездных музыкальных карьер в истории XX века. В дальнейшем Иглесиас активно сотрудничал с Фрэнком Синатрой и другими знаменитостями эпохи.

Группа "Чингисхан"

Мало кто знает, что немецкая группа была создана специально для Евровидения в 1979 году и тогда не особенно оправдала ожидания продюсеров, заняв лишь 4-е место на конкурсе. Однако выступление было воспринято зрителями с восторгом. Молодых исполнителей в ярких костюмах публика запомнила куда больше, чем победителей, а всего через год немцы составили конкуренцию группам АВВА и Boney M, не говоря о головокружительном успехе в СССР, где коллектив, к слову, был запрещен из-за песни Rasputin.

Джонни Логан

Ирландский исполнитель – настоящий рекордсмен конкурса. Он принимал участие в музыкальном событии дважды. Первый раз в 1980 году с песней What’s another day и в 1987-м – с композицией Hold me now. Каждое из участий знаменитости в Евровидении увенчалось для него первыми местами, а песня Why me, написанная композитором для певицы Линды Мартин для ее участия в конкурсе в 1992 году, также стала победоносной и принесла исполнительнице первый приз.

Группа АВВА

Шведский коллектив неизменно присутствует в рейтингах лучших участников в истории конкурса уже несколько десятилетий. Впрочем, и нынешний год не стал исключением: он принес песне легендарной группы звание величайшей композиции в истории Евровидения. Опрос проходил среди зрителей канала ВВС.

После участия в музыкальном событии в 1974 году шведских исполнителей ожидал головокружительный успех. По всему миру было продано более 350 млн альбомов. Кроме того, шведская группа – первый европейский коллектив, который стал участником музыкальных чартов США, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. На основе 22 песен был поставлен мюзикл Mamma Mia!

Селин Дион

Почти никому не известная талантливая девушка из Канады и будущая обладательница нескольких премий "Грэмми", "Оскара" и бриллиантовой награды World Music Awards за продажу 175 млн пластинок во всем мире стала победительницей Евровидения в 1988 году. Конкурс проходил в Швейцарии. Стоит отметить, что тогда Селин удалось не только завоевать популярность на музыкальном поприще, но и стать некой иконой моды. После ее выступления платье-смокинг было признано абсолютным модным трендом, который неоднократно повторяли и дублировали как знаменитости, так и обычные женщины. Даже обложки журнала Vogue в 1988 году отмечали платье-смокинг как одну из ключевых модных тенденций года.

Тото Кутуньо

На момент участия в Евровидении в 1990 году певец был уже очень известен в континентальной Европе как автор песен и музыкант. Он работал с Адриано Челентано и Джо Дассеном, будучи автором и соавтором синглов. До старта успешной сольной карьеры музыкант работал в коллективе Albatros. Тото Кутуньо неоднократно становился участником конкурса в Сан-Ремо (Италия), а после участия в Евровидении с песней Insieme: 1992 лишь закрепил за собой статус звездного европейского исполнителя.

Дуэт Secret Garden

Знаменитый музыкальный дуэт, представленный ирландской певицей Фионуаллой Шерри и композитором из Норвегии Рольфом Левландом, завоевал первое место в конкурсе в 1995 году. Правда, саму композицию Nocturne исполняла певица, не имеющая никакого отношения к дуэту – Гуннхильд Твиннерейм, – голос которой слышал чуть ли не каждый современник музыкальной эпохи во всем мире. Знаменитая композиция Secret Garden – You Raise Me Up – была исполнена более сотни раз другими певцами. Не говоря о том, что музыку дуэта часто используют для саундтреков к голливудским и европейским фильмам.

В 2021 году песенный конкурс Евровидение пройдет в городе Роттердам (Нидерладны). Организаторы достигли договореннностей с мэрией города. В настоящее время известно, что в событии примут участие артисты, которые должны были стать участниками Евровидения 2020.