Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусом
Французская актерская чета – Марион Котийяр и Гийом Кане рассказали в соцсетях, что переболели коронавирусом. Причем болезнь протекала почти незаметно. Об этом пишет Le Figaro.
"Нам очень повезло, что все прошло именно так. Мы счастливчики, ведь переболели в легкой форме, если так можно выразиться. Мы не знаем, можем ли мы заболеть повторно, но рады, что все осталось позади".
Фото: Domine Jerome/ABACA
Сейчас актеры полностью выздоровели, чувствуют себя хорошо и продолжают находиться на самоизоляции в доме на западе Франции. Марион и Гийом вместе уже 13 лет, воспитывают двух детей - дочь Луиз и сына Марселя.
И Марион и Гийом принимают участие в благотворительной акции Stars Solidaires, которая поддерживает медицинских работников. Актеры, хоть и удалились в самоизоляцию с началом пандемии, но постоянно принимали участие в онлайн-конференциях, пожертвовали некоторые памятные вещи со съемок для благотворительной лотереи, деньги от которой пошли в помощь медикам, а Гийом записывал видеоролики в которых рассказывал о том, как проходит пандемия во Франции, о состоянии больниц и работе врачей на передовой.
Как ранее писал Фокус:
- Ранее о том, что заразились коронавирусом, сообщали актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью. Британский актер Идрис Эльба признался, что заразился коронавирусом, однако не знает где. Он просто прошел тест, и он оказался положительным.
- Заразившиеся коронавирусом знаменитый американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон прошли курс лечения и выписались из медицинского учреждения в штате Квинсленд (Австралия). Сейчас супружеская пара находится на самоизоляции в арендованном доме.