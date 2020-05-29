Марион Котийяр и Гийом Кане переболели коронавирусом

Французская актерская чета – Марион Котийяр и Гийом Кане рассказали в соцсетях, что переболели коронавирусом. Причем болезнь протекала почти незаметно. Об этом пишет Le Figaro.

"Нам очень повезло, что все прошло именно так. Мы счастливчики, ведь переболели в легкой форме, если так можно выразиться. Мы не знаем, можем ли мы заболеть повторно, но рады, что все осталось позади".

Фото: Domine Jerome/ABACA

Сейчас актеры полностью выздоровели, чувствуют себя хорошо и продолжают находиться на самоизоляции в доме на западе Франции. Марион и Гийом вместе уже 13 лет, воспитывают двух детей - дочь Луиз и сына Марселя.

И Марион и Гийом принимают участие в благотворительной акции Stars Solidaires, которая поддерживает медицинских работников. Актеры, хоть и удалились в самоизоляцию с началом пандемии, но постоянно принимали участие в онлайн-конференциях, пожертвовали некоторые памятные вещи со съемок для благотворительной лотереи, деньги от которой пошли в помощь медикам, а Гийом записывал видеоролики в которых рассказывал о том, как проходит пандемия во Франции, о состоянии больниц и работе врачей на передовой.

Как ранее писал Фокус:

Ранее о том, что заразились коронавирусом, сообщали актеры Идрис Эльба и Кристофер Хивью. Британский актер Идрис Эльба признался, что заразился коронавирусом, однако не знает где. Он просто прошел тест, и он оказался положительным.