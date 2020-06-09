Ни поцелуев, ни объятий: коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино

Пандемия коронавируса поставила под угрозу постельные сцены в голливудском кинематографе. Ассоциация киноредакторов считает, что сцены, предполагающие тесный контакт между актерами должны быть переписаны, вырезаны из сценария или воссозданы при помощи компьютерной графики. Об этом сообщает NYpost.

Документ от Ассоциации киноредакторов на 22-х страницах предписывает, что все откровенные сцены, предполагающие близкий контакт между актерами, должны быть пересмотрены. Также режиссеры будут проводить прослушивания через стекло, а на съемочной площадке появятся люди, следящие за исполнением всех требований безопасности, связанных с COVID-19.

Вся съемочная группа будет носить маски и защитные козырьки, а актеры будут чаще мыть руки. Сейчас в Голливуде рассматривают практику, применяемую в порноиндустрии, когда всех на съемочной площадке тестируют и составляются списки "чистых актеров", доступных для работы.

"Проблемы для спортивный состязаний, для Голливуда и порноиндустрии все разные, но на самом деле, все мы можем учиться друг у друга, — говорит Майк Стейбл, представитель ассоциации индустрии развлечений. — Это другой тип угрозы, но в целом мы понимаем, как это работает и что нам нужно сделать, чтобы обезопасить себя".

"Этот документ является первоначальным набором принципов и правил. Мы все согласны сделать первый шаг для защиты съемочной группы при открытии индустрии развлечений и медиа", — сказано в заявлении профсоюза актеров SAG-AFTRA.

Ранее стало известно, что производство фильмов, сериалов и музыки в Голливуде может начаться уже с 12 июня. Для возобновления работ необходимо будет получить разрешение от инспектора здравоохранения. Также на съемочных площадках будут ужесточены меры санитарного контроля: больше там не будет шведского стола, а портативный реквизит после каждой смены будут стирать и чистить.

Как ранее писал Фокус:

Знаменитый голливудский актер Том Круз планирует построить целую деревню в Великобритании, чтобы спокойно завершить съемки седьмого фильма франшизы "Миссия невыполнима". Еще в прошлом году всю съемочную команду отправили в отпуск из-за пандемии коронавируса, а сами съемки отложили. Деревню Круз хочет построить на пустующей площадке ВВС в Оксфордшире. Съемочную группу разместят в трейлерах и "пузырях" из пленки, чтобы обезопасить актеров от заражения коронавирусом.