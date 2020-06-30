Королева Летиция и король Филипп VI посетили Севилью в рамках своего тура поддержки населения
52-летний король Филипп VI и 47-летняя королева Летиция отправились в центр Андалусии и встретились с подданными. Об пишет Daily Mail.
В Испании было зафиксировано 249 тысяч заболевших коронавирусом, более 28 тысяч скончались. Сильно пострадала туристическая отрасль, однако чрезвычайное положение было отменено только 21 июня и в стране с осторожностью к возобновлению путешествий.
Король и королева отправились по самым пострадавшим от коронавируса регионам. И последним пунктом стала Севилья.
Королевская чета прогулялась уютными улицами города и пообщалась с местными жителями. Все это время Летиция и Филипп не снимали маски и обошлись без рукопожатий, просто прикасаясь локтями.
Они сняли маски только на встрече с руководством города, но при этом сохраняли дистанцию. Ранее монаршие особы посетили прием в отеле Iberostar Cristina в Пальма-де-Майорке.
И город Лас-Пальмас на Канарских островах. Там они посетили дом-музей известного испанского новеллиста Переса Гальдоса и фотографировались с прохожими.
Фото: HOLA! USA
А начали свою посткарантинную деятельность король с королевой с открытия театра в Мадриде, который они посетили с дочерями принцессой Леонор и Софией.
Как ранее писал Фокус:
- 38-летняя Кейт Миддлтон в очередной раз вышла на видеосвязь из своей резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где вместе с мужем и детьми провела несколько последних месяцев в самоизоляции. Виртуальную встречу по Zoom герцогиня Кембриджская провела вместе с герцогиней Камиллой Паркер-Боулз и представителями детских хосписов в Великобритании.
- Американская актриса Анджелина Джоли пожертвовала миллион долларов благотворительному фонду No Kid Hungry, который поставляет школьные обеды детям из малообеспеченных семей. Сейчас, в условиях карантина из-за коронавируса около миллиарда детей по всему миру не посещают школу и, соответственно, не обедают в школьных столовых. Однако для многих это единственный полноценный прием пищи за день.