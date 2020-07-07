Джамбаттиста Валли провел онлайн-показ в рамках Парижской недели высокой моды на фоне видов Парижа

Показ бренда Giambattista Valli под название La Ville Lumière ("Город солнца") Джамбаттиста посвятил Парижу. Поэтому свои творения он представил публике с помощью атмосферного видео, снятого самим дизайнером во время прогулок по знаковым местам любимого города. Об этом пишет WWD.

"Я беру за руку всех зрителей по всему миру, которые все еще в самоизоляции и не могут путешествовать, и показываю им Париж своими глазами", - объяснил он.

В новом сезоне особое внимание Giambattista Valli уделили объемам и фундаментальным техникам, из которых и состоит ДНК модного Дома. На роскошных платьях муслин и шифон искусно драпированы, а многослойный тюль спадает каскадом оборок.

Главные цвета коллекции: красный, как следы помады, часто встречающиеся на пустых чашках парижских кафе; черный, как знаменитое "маленькое черное платье"; розовый, как дикие розы, растущие в городских садах; и слоновая кость, как ставни, украшающие парижские окна.