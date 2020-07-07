СМИ нашли у Шария виллу в Испании на берегу моря. Блогер назвал ее цену

Блогер Анатолий Шарий почти год является владельцем шикарной виллы в испанском городке Рода-де-Бара, сообщает Слідство.Info.

По данным СМИ, согласно испанскому имущественному реестру, в августе 2019 года Шарий стал владельцем особняка площадью 230 квадратных метров на берегу моря в городе Рода-де-Бара в Каталонии.

В описании недвижимости и земельного участка, которыми располагает Шарий, говорится, что дом состоит из основного жилого этажа на 161 кв. м и подвального помещения на 69 кв.м.

Вокруг дома есть сад площадью 5,2 сотки. Также в документе указано, что сразу за земельным участком – пляж.

Через сервис Google Maps можно узнать об испанском жилье Шария больше. Вилла расположена на так называемой первой линии – от пляжа ее отделяет только полоса зеленых насаждений. На самой территории виллы есть бассейн и небольшой сад с кустов, хвойных и пальмовых деревьев.

Однако после появления украинского владельца вилла и территория вокруг нее изменились.

На актуальных фото дома, которые появились в распоряжении журналистов, видно, что вместо декоративного ограждения из кустов новые владельцы возвели почти двухметровый забор.

При этом, вероятно, из-за опасений, что на территорию виллы могут пролезть, пришлось избавиться от огромного дерева: еще в мае 2019 года оно, согласно изображения с Google Maps, было над виллой.

Журналисты заявили, что на заборе можно увидеть предупреждающие знаки об охране и видеонаблюдении, а окна со стороны улицы теперь с решеткой: даже на втором этаже.

С испанского документа непонятно, как Шарий стал владельцем виллы: купил или получил при каких-то других условиях. Также не сообщается цена объекта.

Однако, местные сайты недвижимости предлагают похожие по размеру и расположению дома в Рода-де-Баре по цене в несколько сотен тысяч евро.

Ближайшая из найденных к морю вилл (в объявлении указано, что до моря от нее 70 метров) – стоит 950 тысяч евро. Еще один дом подобного размера с похожим на вид бассейном, но немного с большим садом и подальше от моря, продают за 1 миллион евро.

В свою очередь, Шарий в интервью изданию "Страна ua" подтвердил информацию журналистов Слідство.инфо о том, что у него есть вилла в Испании

Шарий поправил журналистов, которые заявили о примерной цене виллы в 1 млн евро. По словам блогера, реальная ее cтоимость – около трех млн евро.

Шарий уточнил, что за эти деньги он уже отчитался, так как в Европе все обязаны доказывать свои доходы.

Анатолий Шарий был объявлен в розыск в феврале 2012 года по подозрению в заведомо ложном сообщении о преступлении (ч. 2 ст. 383 Уголовного кодекса). Якобы он обстрелял свой автомобиль, инсценировав покушение. Розыском должно было заниматься Соломенское управление полиции Киева.

Позже блогеру были предъявлены обвинения по статье о хулиганстве (ему инкриминировали стрельбу из травматического пистолета в киевском McDonalds, но в феврале 2012 года дело было остановлено в связи с объявлением его в розыск. Шарий покинул страну в 2013 году и скрывался в Нидерландах и Литве.

В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС.

Кроме того, с 27 февраля 2014 года Интерпол прекратил международный розыск обвиняемого. В мае 2014 года Шарий поучил статус политбеженца в Литве.

В 2019 году партия Шария участвовала в выборах в Верховную Раду, однако не преодолела 5%-й проходной барьер. За партию проголосовали 2,23% избирателей, она вошла в десятку самых популярных.

В апреле 2020 года с сайта МВД пропала розыскная карточка блогера Анатолия Шария.