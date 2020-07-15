Картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за рекордные 114 тысяч долларов

Таким образом, эта игра стала самой дорогой когда-либо проданной видеоигрой. Об этом сообщает BBC.

Новый картридж с редкой версией классической видеоигры Super Mario Bros. 1985 года выпуска был выставлен на аукцион и продан анонимному покупателю.

Он выложил за нее 114 тысяч долларов. Так что теперь игра про братьев-водопроводчиков, спасающих принцессу, стала самой дорогой когда-либо проданной видеоигрой в мире.

Такая высокая цена игры на аукционе связана с тем, что ее упаковка была совершенно нетронутой. Специалисты отмечают, что сейчас такие аукционные предметы пользуются высоким спросом и выставляются на аукционы за большие суммы, так же как и новые комиксы Marvel или винтажные фигурки "Звездных войн".

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Предыдущий рекорд также принадлежит Супербратьям Марио. Ранее игра этой же серии была продана за 100 тысяч долларов.

Super Mario Bros. — платформенная видеоигра, разработанная и изданная компанией Nintendo в 1985 году. По сюжету, главные герои игры — водопроводчик Марио и его брат Луиджи — отправляются в путешествие по грибным королевствам, чтоб найти принцессу Пич, которую злодей Боузер заточил в своем замке. После прохождения ряды испытаний и битвы с Боузером главный герой находит принцессу, и сюжет игры заканчивается. Эта игра занесена в "Книгу рекордов Гиннеса" как игра, разошедшаяся самым большим тиражом в истории. Всего было продано 40,24 миллионов копий по всему миру.

"Полностью игры из "старых запасов" связанные со всеми любимыми игровыми брендами и компаниями, особенно если они являются редкими версиями, значительно выросли в цене. Это потому, что эти предметы вызывают ностальгию у многих коллекционеров, которые играли в них в детстве", — отметил эксперт по играм в исследовательской компании Amper Analysis Пирс Хардинг-Роллс.