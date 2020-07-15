Меган Маркл впервые выступила с официальной речью после ухода из королевской семьи

Кроме Меган на мероприятии выступили другие известные женщины. Об этом пишет Daily Mail.

Герцогиня Сассекская после того, как отказалась участвовать в жизни королевской семьи Великобритании и уехала с принцем Гарри и малышом Арчи в Америку, несколько раз уже принимала участие в различных благотворительных мероприятиях, но еще не выступала с официальной речью. И наконец это свершилось.

Меган Маркл приняла участие в онлайн-саммите Girl Up Leadership Summit и выступила с официальной речью, решив поговорить о расширении прав и возможностей молодежи, о борьбе с неравенством. Мероприятие, организованное ООН, должно поддержать организации, занимающихся проблемами девочек-подростков.

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Она процитировала Далай-ламу, сказав: "Сострадание - это радикализм нашего времени" и посвятила свою речь женскому активизму, направленному на проблемы гендерного неравенства, расизма, изменения климата, насилия с применением оружия и реформы системы уголовного правосудия.

"Ваше поколение часто называют цифровыми аборигенами, но надо понимать, что онлайн-мир может и поддерживать, и вредить. Мы не должны действовать во имя разрушения — нужно поддерживать друг друга. Используйте свой голос в сети, как и вне ее, чтобы делать именно это. Всегда будут слышны негативные высказывания. Иногда эти голоса кажутся слишком громкими. Чтобы заглушить их шум, используйте свои голоса. Потому что так оно и есть — это просто шум, а ваши голоса — голоса правды и надежды. Они должны стать громче", — сказала Меган.

Также она отметила, что "те, кто находится в коридорах власти - от законодателей до мировых лидеров и руководителей, - все эти люди, они зависят от вас больше, чем вы когда-либо будете зависеть от них. И вот в чем дело: они знают это", - заявила герцогиня.

Вместе с Меган Маркл в саммите Girl Up Leadership Summit приняли участие Хиллари Клинтон, Мишель Обама, Приянка Чопра и другие спикеры. Для своего первого официального выступления супруга принца Гарри выбрала однотонное синее платье и естественный макияж.