Умер актер Морис Ровес: звезда фильмов "Судья Дредд" и сериала "Звездный путь"

Скончался шотландский актер Морис Роувс, сыгравший во множестве фильмов и телесериалов. Об этом пишет Daily Mail.

О смерти актера сообщила его жена, информацию подтвердил его агент. Она отметила, что Морис некоторое время болел.

Морис родился в Сандерленде, снимался в американских и британских фильмах и сериалах. Самыми заметными его ролями стал судья Миллер в фильме "Судья Дредд", полковник Мунро в "Последнем из могикан" и алкоголик Джефф в сериале EastEnders.

Морис Ровес в роли капитана ромуланцев в "Звездном пути"

Также Морис отметился ролями в сериалах "Спасатели Малибу", "Доктор Кто", "Молокососы" и многих других.

Морис Ровес в роли полковника Мунро в фильме "Последний из могикан"

"Морису ничего не нравилось больше, чем быть на съемочной площадке с коллегами-актерами. Он работал до самого конца. И был настоящим джентльменом", - отметил его агент Ловетт Логан.

Напомним, в конце июня скончался американский актер Карл Рейнер, звезда фильмов про Оушена и его друзей. Сценаристу, режиссеру и актеру было 98 лет. Райнер был обладателем девяти наград премии телевизионной премии "Эмми".