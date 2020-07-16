Впервые за 12 лет: Мадонна и Гай Ричи встретились на открытии картинной галереи в Лондоне

61-летняя Мадонна и 51-летний Гай Ричи впервые за 12 лет посетили одно и то же самое мероприятие. Бывшие супруги забыли о разногласиях и побывали на открытии картинной галереи в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Мадонна прибыла вместе со своим юным любовником – 25-летним Ахалмаликом Уильямсом и двумя приемными детьми – Мерси и Дэвидом.

Мадонна (садится в машину), Ахалмалик (в кепке) и Рокко Ричи (в розовом костюме)

Гай Ричи приехал с женой Джеки Эйнсли и 19-летним сыном Рокко. Их единственным общим ребенком с Мадонной.

Все присутствующие не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Мадонна ранее заявляла, что у нее есть антитела к коронавирусу, так что бояться ей нечего.

Гай Ричи, его жена Джеки Эйнсли и приемный сын Дэвид

Журналисты, что были на открытии галереи, отмечают, что бывшие супруги держались напряженно и почти не общались. Мадонна пробыла на вечеринке менее часа и уехала.

Рокко Ричи - сын Мадонны и Гая Ричи

Пара поженилась в 2002 году в шотландском замке. Но уже через шесть лет оба подали на развод. Мадонна называла Ричи "умственно отсталым", а он рассказывал, что она слишком зациклена на собственной популярности. При разводе певица должна была выплатить бывшему мужу около 73 миллионов фунтов стерлингов.

В 2016 году Мадонна проиграла суд по опеке. Ее сын Рокко предпочел остаться с отцом и его новой семьей.

Приемные и родные дети Мадонны и Гая Ричи: самые младшие - близнецы Стелла и Эстер Чикконе, Мерси Чикконе (в белом платье), Рокко (в солнечных очках), Лурдес (в красном платье) и Дэвид (в синем костюме)

Певица и режиссер не общались и не встречались 12 лет.