Вечная вражда милой Мелани. Что мы знаем об Оливии де Хэвилленд

Стиль жизни
  • Лидия Новоселецкая
Оливия де Хэвилленд, дважды лауреат Оскара и в течение многих десятилетий – последняя выжившая звезда "Унесенных ветром", умерла 26 июля 2020 года в возрасте 104 лет. Фокус вспоминает интересные факты из жизни культовой актрисы середины прошлого века

По словам официального представителя актрисы, она умерла в воскресенье, 26 июля, от естественных причин в своей резиденции в Париже, где жила более шести десятилетий.

Оливия де Хэвилленд стала звездой в эпоху классического кино  сначала в роли романтической возлюбленной Эррола Флинна в лентах о мошенниках, таких как "Капитан Блад" и "Приключения Робин Гуда", а затем в роли Мелани Гамильтон Уилкс в "Унесенных ветром" (1939), который считается самым прибыльным фильмом всех времен с учетом инфляции.

К концу 1940-х годов Оливия де Хэвилленд стала одной из ведущих актрис голливудского экрана.

К слову, роль Оливии в судебном процессе против работодателя, кинокомпании Warner Bros., была ее самым заметным и революционным достижением в Голливуде. В 1943 году де Хэвилленд подала в суд на студию после того, как Warner Bros. в одностороннем порядке попыталась продлить ее семилетний контракт, срок действия которого истекал. При студийной системе актеры сталкивались с отстранением от работы без оплаты, в случае, если они отказывались от роли, и время отстранения было добавлено к их контрактам.

Победа Оливии де Хэвилленд в суде помогла изменить структуру взаимодействия киностудий и актеров. Благодаря судебному иску, поданному легендарной актрисой, влияние крупных компаний того времени сместилось в пользу личных агентов знаменитостей, которые до настоящего времени представляют интересы актеров во взаимодействии с менеджерами кинокомпаний.

"Голливудские актеры навсегда останутся в долгу у Оливии",  написала в своей автобиографии подруга де Хэвилленд и коллега по фильму "Одинокая жизнь" Бетт Дэвис

Позже Оливия вспомнила, насколько полезным было для нее решение выйти на тропу войны с влиятельной кинокомпанией Warner Brothers.

"Я очень гордилась этим решением, поскольку оно изменило злоупотребление системой контрактов  принудительным продлением договоров сверх легального срока. Среди тех, кому это решение было выгодно, были актеры, которые участвовали во Второй мировой войне и которые на протяжении периода военных действий были временно отстранены",  рассказала актриса – член Гильдии киноактеров в своем интервью в 1994 году.

Несколько лет назад Джаред Лето озвучил свою благодарность так называемому закону "де Хэвилленд" за помощь его группе "Тридцать секунд до Марса" в контрактном споре со звукозаписывающим лейблом.

В результате удачного для Оливии де Хэвиленд судебного процесса, актриса получила свободу выбирать и играть лучшие роли в отмеченных наградами фильмах, таких как "Каждому свое" (1946), "Яма со змеями" (1948) и "Наследница" (1949).

Звезда родилась

Оливия Мэри де Хэвилленд родилась 1 июля 1916 года в японском Токио в семье британцев. Сестры Оливия и Джоан часто болели в детстве, и семья приняла решение вернуться в Великобританию на лечение. Впрочем, по дороге на родину мать с дочерьми остановилась в Сан-Франциско, после чего... решила поселиться в Саратоге, штат Калифорния. В конце концов родители девочек развелись, а их мать снова вышла замуж.

Оливия получила свой первый профессиональный опыт в качестве дублера Глории Стюарт (позже пожилой Розы в "Титанике") в постановке режиссера Макса Рейнхардта "Сон в летнюю ночь". Появление актрисы в ленте "Голливуд Боул" привело будущую знаменитость к заключению контракта с компанией Warner Bros. и киноверсии пьесы 1935 года.

Нелюбимая дочь и «столетняя» война

Первый "Оскар" Оливии де Хэвиленд за роль в ленте "Каждому свое" привлек внимание к напряженным семейным отношениям с младшей сестрой актрисы Джоан Фонтейн. На церемонии 1947 года Фонтейн попыталась поздравить свою знаменитую сестру за кулисами, но де Хэвилленд отмахнулась от нее.  Как позже комментировал семейную сцену пресс-агент актрисы, Оливия сказала тогда: "Я не знаю, почему она так поступает, когда знает, что я чувствую".

Актриса Джоан Фонтейн, также лауреат "Оскара", умерла в декабре 2013 года в возрасте 96 лет. За смертью знаменитости последовали спекуляции в прессе о том, помирились ли сестры, чья история вражды была самой известной в Голливуде, перед смертью Джоан Фонтейн.

"Я сожалею, что не помню ни одного акта доброты от нее на протяжении всего моего детства",  сказала Джоан Фонтейн о своей сестре в своих мемуарах: "Нет кровати из роз".

Оливия де Хэвилленд редко делала какие-либо публичные комментарии о своей сестре. На вопрос об их отношениях в интервью 2006 года с Дэвидом Томсоном она ответила: "Как бы это сказать? Хорошо, давайте просто скажем, что они (отношения) стоят на месте".

Впрочем, когда стало известно о смерти Джоан Фонтейн, Оливия сделала заявление, что она была "шокирована и опечалена" новостями.

Вечная вражда сестер уходила корнями в детство девочек.  Оливия всегда считалась в семье красавицей. Именно ей доставались лучшие платья, школа, уроки танцев и другие преференции, которых была лишена вечно болезненная Джоан. Девочка росла слабой, и мать часто демонстрировала всю свою любовь старшей дочери Оливии. Впрочем, это обстоятельство не помешало Джоан начать актерскую карьеру и составить конкуренцию маминой любимице.

Правда, ее затея не нашла понимания у семьи. Мать заявила будущей звезде фильмов Хичкока: "Ты не будешь мешать Оливии. Одной де Хэвилленд на экране достаточно! Я не хочу ничего слышать об актрисе Джоан де Хэвилленд".

Джоан была сильной женщиной, но тогда ей пришлось тяжело. Когда она успокоилась, решила не портить маме настроение и работать под фамилией отчима – Фонтейн. Как Джоан Фонтейн, через четыре года мытарств и небольших ролей в дешевых фильмах, она получила главную роль в фильме Хичкока "Ребекка", в котором ей повезло работать с великим актером Лоуренсом Оливье.

К слову, после успеха ленты "Ребекка" Хичкок предложил Джоан еще одну роль – в своем новом фильме "Подозрение", за которую актриса получила "Оскара". К слову, Джоан получила "Оскар" раньше Оливии, чем окончательно испортила отношения с матерью и своей знаменитой сестрой.

Впрочем, в дальнейшем сестрам удавалось сохранять иллюзию добрых отношений. Хрупкий мир дал трещина в 1975 году, когда мать актрис умерла на руках у Оливии де Хэвилленд. По слухам, Лилиан Фонтейн так и не сказала младшей дочери, что любит ее и гордится ею также, как Оливией. А Джоан, по неизвестным причинам, так и не попала на похороны матери. Так или иначе, младшая сестра Оливии решила, что ее лишили права проститься с матерью. И после смерти Лилиан сестры больше не общались.

Первые шаги в Голливуде

Роль во второй голливудской ленте 1935 года сделала 19-летнюю актрису звездой, что обеспечило ее бессмертие в составе большой экранной команды. Картина "Капитан Блад" была первой из восьми фильмов, в которых де Хэвилленд снялась в актерском дуэте с Эрролом Флинном.

Позже Оливия де Хэвилленд признавалась, что ее напыщенный партнер был еще и ее первой любовью. Но тогда чувства актрисы не были взаимными, что было неудивительно для своенравного Эрола Флинна.

"Я тогда сильно влюбилась в него»,  рассказывала актриса в интервью "Нью-Йорк Таймс" в 1976 году. – Влюбленности в него невозможно было избежать. Эрол был таким непослушным и таким очаровательным".

В свою очередь, Эрол Флинн задавал тон в отношениях с юной актрисой, разыгрывая шутки с Оливией. Однажды он даже спрятал змею в ее нижнем белье перед сменой костюма в кадре.

"Тогда в мой туповатый ум медленно проникало, что такие шалости не были способом добиться ее расположения. Но было слишком поздно. Я не мог смягчить ее»,  признавался Эрол Флинн в автобиографии: "Мои злые, злые пути", отмечая, что он влюбился в Оливию де Хэвилленд на съемках их второго совместного фильма "Атака легкой кавалерии" (1936).

Хотя фильмы с Флинном были популярны, роли редко были сложными. Актриса начала чувствовать себя в ловушке, играя красивых, но скромных и не слишком умных героинь.

Страсти по Мелани

Когда в конце 1930-х годов роман «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл стал бестселлером, казалось, что каждая актриса боролась за роль Скарлетт О'Хара, эгоистичной и взбалмошной героини. Но только не де Хэвилленд. Она с интересом посматривала на Мелани Гамильтон, милую и отзывчивую невестку Скарлетт.

"Скарлетт меня совсем не интересовала. В конце концов, эта героиня была такой же карьеристкой, как и я",  рассказывала актриса в интервью "Нью-Йорк Таймс" в 2004 году. "А Мелани была кем-то другим. Она счастливая женщина, она любящая женщина, и вы не можете сказать, что Скарлетт была такой".

Единственным препятствием на пути к роли Мелани Гамильтон в "Унесенных ветром" для Оливии де Хэвилленд был ее контракт со студией Warner Bros., которая без энтузиазма отнеслась к идее "поделиться" актрисой с продюсером Дэвидом О. Селзником.

Оливия, которой тогда было около 20 лет, решила пообщаться за чаем с Энн Уорнер (супругой совледельца киностудии) и попросить вмешаться от ее имени. Джек Л. Уорнер все-таки смягчился и де Хэвилленд отправилась в Селзник Интернешнл, чтобы сделать то, что многие в Голливуде считали катастрофой. А именно  стать Мелани Гамильтон.

Позже знаменитость рассказывала писателю Гэвину Ламберту, что она всегда знала, что фильм "Унесенные ветром" будет "чем-то особенным, чем-то, что будет длиться вечно".

Мелани была первой из ролей де Хэвилленд, которая нивелировала ее яркую привлекательность. А также положила начало к ее пристрастию к образам "хороших девочек" в кино.

"Я думаю, что они более сложные",  объяснила она "Таймс" в 2004 году. "Потому что общая концепция такова, что если ты хороший, то ты неинтересен. И эта концепция откровенно меня раздражает".

За роль Мелани Гамильтон Оливия Де Хэвилленд была номинирована на "Оскар", как лучшая актриса второго плана в "Унесенных ветром". Но уступила Хэтти МакДэниел, которая стала первой афроамериканкой, награжденной премией "Оскар".

Война со студией Warner Bros.

Возвращение в Warner Bros. после "Унесенных ветром" было непростым делом. После грандиозного успеха в ленте Селзника Оливия де Хэвилленд обнаружила, что теперь вынуждена сыграть второстепенную роль в картине "Частная жизнь Элизабет и Эссекса" с Эролом Флинном, в которой актриса Бетт Дэвис играла главную роль, а героиня де Хэвилленд была скромной  и малозаметной фрейлиной королевы.

Впрочем, хорошие роли для актрис вообще было трудно получить в студии, известной своим жестким патриархальным имиджем.

Де Хэвилленд стала бросать вызов менеджерам студии Warner Bros., отвергая роли в фильмах, которые ей не нравились и снималась только в картинах, созвучных ее представлению.

За роль в картине "Задержи рассвет" (1941) актриса снова была заявлена на "Оскар" в номинации за лучшую женскую роль. Но награда снова прошла мимо. На этот раз Оливия была вынуждена уступить своей родной сестре – Джоан Фонтейн, получившей статуэтку в номинации за роль в фильме "Подозрение" (1941).

На момент окончания контракта со студией Warner Bros. де Хэвилленд была готова двигаться дальше. Однако у топ-менеджеров студии были другие намерения.

Тогда она решила подать в суд  рискованный шаг, который не давал ей покоя почти три года. Если она проиграет судебный процесс, голливудская карьера закончится навсегда.

"У меня действительно не было выбора, кроме как сражаться",  вспоминала актриса в Los Angeles Times в 2006 году. Актрисе повезло, и апелляционный суд штата Калифорния во втором округе оставил в силе решение суда низшей инстанции в пользу де Хэвилленд, установив, что контракт на оказание персональных услуг ограничивается семилетним календарным годом.

Шеф студии Уорнер позже признавался в своей автобиографии, что де Хэвилленд "укусила" его. Он отметил, что "за карими глазами олененка крылся мозг, похожий на компьютер".

Теперь Оливия де Хэвилленд могла построить свою актерскую карьеру. В течение трех лет она выиграла две премии Академии.

Поздние годы Оливии де Хэвилленд

В 1950-х и 60-х годах экранная карьера де Хэвилленд неизбежно начала остывать, хотя у нее еще были запоминающиеся роли в фильмах "Моя кузина Рэйчел" (1952) и "Свет на площади" (1962). Она объединилась с Дэвисом в фильме "Тише, тише, милая Шарлотта" (1964), в продолжении "Что случилось с Бэби Джейн?" (1962).

Она также появилась на Бродвее в спектаклях "Ромео и Джульетте", "Кандида" и "Дар времени" с Генри Фонда. В 70-х и 80-х годах соглашалась на второстепенные роли в фильмах-катастрофах, таких как "Аэропорт'77" (1977) и «Рой» (1978), а также на телевидении в фильме "Корни: Следующие поколения", продолжении фильма 1979 года.

Она ушла на пенсию в конце 1980-х, но продолжала выступать на публике и получать награды за свою долгую карьеру, включая Национальную медаль искусств в 2008 году "за ее жизненные достижения и вклад в американскую культуру как актрисы" и орден Почетного легиона Франции в 2010.

В июне 2017 года королева Великобритании Елизавета II посвятила де Хэвилленд в Дамы (вариант рыцарского звания для женщин.  Ред.) – "за заслуги перед драмой".

Звезда была известна тем, что встречалась со многими известными холостяками в период своего расцвета в Голливуде, включая Говарда Хьюза, Джеймса Стюарта и режиссера Джона Хьюстона. Она была замужем и дважды в разводе  сначала с писателем Маркусом Гудрихом, а затем с редактором Paris Match Пьером Галанте. Ее сын, математик Бенджамин Гудрих, умер в 1991 году от осложнений лимфомы Ходжкина. Дочь Жизель Галанте выбрала профессию журналиста.

Оливия де Хэвилленд и Маркус Гудрих

В новостях часто сообщалось, что актриса работала над долгожданной автобиографией, но при ее жизни ничего в печати не появилось. Только мемуары 1962 года о жизни во Франции под названием "У каждого француза это есть".

Де Хэвилленд пережила практически всех своих современников из Золотого века кино  даже, отдав дань памяти, написала некролог младшему Микки Руни в день его смерти в апреле 2014 года.

Болезненная Мелани умерла в конце фильма «Унесенные ветром». Актриса, ее сыгравшая, пережила всех своих партнеров по фильму: Вивьен Ли, Кларка Гейбла, Лесли Ховарда и Хэтти МакДэниел (Мамушку).

Около 25 лет назад журналист задал актрисе вопрос о ее долголетии. И она ответила, что не понимает вопроса: "Ведь мне всего лишь 78 лет!".