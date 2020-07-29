Автопортрет Рембрандта продали за рекордные почти 19 миллионов долларов
Картину кисти Рембрандта Харменса ван Рейна продали на аукционе Sotheby's в Лондоне за рекордные 14,5 миллионов фунтов стерлингов (около 18,7 миллионов долларов). Об этом сообщают в Instagram аукционного дома.
Эта сумма стала наибольшей, заплаченной когда-либо на аукционе за автопортрет художника. Предварительная оценочная стоимость картины составляла 12–16 миллионов фунтов стерлингов (15–20 миллионов долларов).
Автопортрет, о котором идет речь, был написан в 1632 году, художнику на нем 26 лет. Это один из трех автопортретов Рембрандта, находящихся в частной коллекции. Ранее на аукцион он не выставлялся.
За маленькое полотно размером 22 на 16 см боролись шесть покупателей. Последний автопортрет Рембрандта, появившийся на аукционе, был продан за 6,9 миллиона фунтов в 2003 году. Всего Рембрандт за свою жизнь создал не менее 80 автопортретов.
Данный аукцион проходил онлайн, торги велись по видеосвязи и сразу в трех офисах аукционного дома Sotheby's: в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке.
Фото: Instagram Sotheby's
Напомним, в прошлом году в Лондоне продали уникальное полотно Рембрандта, на котором сохранились отпечатки его пальцев. Набросок сделан масляными красками на дубовой доске. Эксперты предполагают, что это набросок головы Христа. Отпечатки пальцев нашли в центре картины.