Вокруг света за 263 дня: две британки поставили рекорд кругосветного путешествия на велосипеде

Рекордсменок зовут Кэт Диксон (ей 54 года) и Раз Марсден (55). Они стартовали из Оксфорда 29 июня 2019 года и вернулись в Лондон 18 марта 2020 года. Каждый день они проезжали по 120-160 километров, сообщает Upi.

Спортсменки побывали во Франции, в Монако, Италии, Словении, Хорватии, Черногории, Албании, Греции, Турции, Грузии, Индии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, США, Мексике, Марокко, Испании и на Гибралтаре.

В пути они собрали около 50 тысяч долларов, которые передали потом на благотворительность.

Мужской мировой рекорд для подобного путешествия также установили британцы: Ллойд Эдвард Коллиер и Луис Пол Снеллгроув.

Книга Гиннесса объявила новый рекорд в рамках подготовки к Дню мировых рекордов Гиннесса, намеченному на 18 ноября. Темой мероприятия этого года, которое побуждает представителей общественности устанавливать свои собственные рекорды, является "Открой свой мир".