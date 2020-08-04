Кто такая эта Меган? Все о герцогине Сассекской, внесшей смуту в королевскую семью

Сегодня, 4 августа, Меган Маркл, герцогиня Сассекская, отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 39 лет. Еще несколько лет назад Меган знали, как актрису из сериала "Форс-мажоры" (Suits). Однако она вышла замуж за британского принца Гарри и обрела всемирную известность. Как ей это удалось, и пытался выяснить Фокус.

Родилась Меган Маркл 4 августа 1981 в Лос-Анджелесе (Калифорния), в семье этнического ирландца Тома Маркла и афроамериканки Дории Рэгланд. Отец девушки – телевизионный оператор-постановщик, лауреат премии "Эмми", мать – психолог-социолог.

Детство Меган провела на съемочных площадках сериалов, где работал ее отец. Образование она получила в частных голливудских школах – таких, как Hollywood Little Red Schoolhouse. Позднее она получила диплом бакалавра в Северо-Западном университете по направлениям "Театр" и "Международные исследования".

В 1992 году, 11-летняя Меган, возмущенная рекламой Procter & Gamble, пишет письмо первой леди США Хиллари Клинтон. Будущей актрисе не понравилось, что в этироликах женщине отводят место на кухне. Что ответила ей первая леди, и ответила ли вообще, неизвестно.

В 2002 году Маркл дебютировала в сериале "Главный госпиталь" и несколько последующих лет одновременно работала фотомоделью и актрисой, появляясь в основном в эпизодах таких сериалов как "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк", "90210: Новое поколение", "Грань" и "Касл".

Меган Маркл в сериале "Касл"

Меган Маркл в сериале "C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк"

На большом экране она появилась в фильмах "Помни меня" и "Несносные боссы".

Меган Маркл в фильме "Несносные боссы"

Позже Меган Маркл переехала в Торонто – ради роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". Это роль стала самой успешной в карьере актрисы.

Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"

10 сентября 2011 года Меган вышла замуж за режиссера Тревора Энгельсона (с которым давно встречалась), но развелась с ним уже в мае 2013 года. В общей сложности пара была вместе 9 лет. Злые языки утверждают, что брак продлился всего два года из-за того, что актриса получила желаемый старт на телевидении и муж-продюсер оказался ей не нужен. Официальная версия звучит иначе: якобы супруги расстались в 2011 году из-за "непримиримых разногласий". Однако вплоть до свадьбы с принцем Гарри Меган получала солидные отступные от бывшего супруга. Сам Энгельсон в 2019 году женился на наследнице многомиллионного состояния Трейси Курланд.

Меган Маркл и ее бывший муж Тревор Энгельсон

В 2014 году актриса отправилась в Руанду, поддержать правозащитное движение за равенство полов HeforShe. А уже в следующем году она написала колонку для британского Elle о своих родителях и этнической принадлежности. В материале Маркл рассказывает о страхах и трудностях, которые ей приходится преодолевать всю жизнь. Текст вышел под заголовком "Я больше, чем "Другая". Также она выпустила собственную коллекцию одежды под лого бренда Reitmans.

А уже в 2016 году стали появляться слухи об отношениях принца Гарри и Меган. Принц Гарри, в отличие от своего старшего брата, будущего наследника британского престола, вел довольно свободный образ жизни. Кроме официальных мероприятий, которые он обязательно посещал с отцом и бабушкой, его также частенько замечали на вечеринках по всему миру, а таблоиды постоянно писали о его подружках – моделях и певицах. Среди тех, кто встречался с принцем – певица Натали Имбрулья, актриса Крессида Бонас, дочь миллиардера из Зимбабве Челси Деви и певица Элли Голдинг.

Позже парочка рассказывала, что встретилась на "свидании вслепую" в начале июля 2016 года. Гарри сообщил, что их познакомил общий друг. Потом выяснилось, что этим другом была его давняя подруга, PR-директор Ralph Lauren Вайолет фон Вестенхольц. Отец Вайолет – барон и близкий друг отца Гарри, принца Чарльза. Она же – одна из ближайших подруг Меган.

Сама Меган рассказывала, что не испытывала никакого пиетета перед принцем, объясняя это тем, что американка и проще относится к титулам. "Я мало что знала о нем, поэтому единственное, о чем я спросила нашу общую подругу, когда она решила нас познакомить, хороший ли он? Потому что если бы он не был добрым и хорошим, то это не имело бы смысла", – призналась Меган.

Тогда же стало известно, что бабушка принца, Елизавета ІІ не против связи внука с американской актрисой.

Паре долго удавалось скрывать свои отношения, но вездесущие папарацци застукали их на свидании в Лондоне в 2017 году. Меган и Гарри держались за руки, а потом уехали на одной машине. И уже в ноябре они официально объявили о своей помолвке.

Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци

А 19 мая 2018 года состоялась поистине королевская свадьба. Свадебное платье Меган создала британка Клэр Уэйт Келлер, креативный директор французского модного Дома Givenchy. Для оформления часовни Святого Георгия, где проходило венчание, были выбраны белые садовые розы, пионы и наперстянка. А фата невесты украшала бриллиантовая тиара, которая ранее принадлежала королеве Марии Текской, бабушке королевы Елизаветы II. Эту тиару правящая королева и передала для церемонии венчания Меган Маркл. Тиара была создана в 1932 году.

Любопытно, что, согласно официальной процедуре, Гарри должен был заключить брачный контракт с Меган, но принц принципиально отказался от этого. В день свадьбы он заявил, что не видит в этом необходимости и верит в продолжительность этого брака.

Отношения Гарри и Меган сопровождали постоянные скандалы. Ее многочисленные родственники давали интервью таблоидам. Родной отец Меган даже не явился на свадебную церемонию и позже назвал зятя "слишком высокомерным". Ее брат рассказывал, что она разрушила его жизнь, а ее сводная сестра Саманта Грант обижалась на нее и обвиняла в равнодушии.

На свадьбе Меган Маркл якобы довела до слез жену принца Уильяма Кейт Миддлтон и рассорилась с собственными родственниками. В итоге, к алтарю ее вел принц Чарльз, а на свадьбе сторону невесты представляли ее друзья и мать, Дория Рэгланд.

Когда принц с женой стали жить в коттедже Фрогмор, то это также вызвало бурю негодования. По рассказам слуг, Меган, столь любезная и улыбчивая на публике, ведет себя высокомерно, запретила персоналу парковаться у коттеджа и затеяла очень дорогостоящий ремонт.

Уже 15 октября Кенсингтонский дворец сообщил, что герцогиня Сассекская ждет ребенка, а 6 мая 2019 года Меган родила мальчика – его назвали Арчи-Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор. В июле появились первые снимки малыша Арчи.

Первое официальное фото малыша Арчи с родителями

Появление Арчи спровоцировало очередную череду скандалов – Меган почти два месяца скрывала его от прессы, ревностно охраняла личную жизнь и собиралась нанять няню из США, что для консервативного королевского двора было неприемлемо.

Затем последовал еще один скандал, когда выступающие за экологию Гарри и Меган, совершили несколько перелетов на частном самолете, а потом неуклюже оправдывались, что таким образом пытаются избежать внимания прессы.

20 ноября 2019 года Меган Маркл возглавила рейтинг самых стильных мировых знаменитостей. А уже в январе Гарри и Меган решили сложить с себя полномочия старших членов британской королевской семьи и добиться финансовой независимости. Они улетели сначала в Канаду, где их критиковали за большой штат охраны, которую оплачивало государство, а потом в Лос-Анджелес, где пока безуспешно пытаются зарегистрировать собственный бренд и собираются приобрести дом.

Принц Гарри и Меган Маркл разносят обеды обездоленным во время пандемии коронавируса / Все фото из открытых источников

Пока они снимают имение, по-прежнему пытаются избежать внимания прессы и судятся с британскими таблоидами. Инсайдеры утверждают, что в США принц Гарри несчастен. Особенно сейчас, когда из-за пандемии коронавируса он не может видеться с бабушкой и отцом.

Меган, как сообщается, свой день рождения в этом году отпраздновала скромно. Устроила закрытую вечеринку для самых близких, где всем гостям измеряли температуру.

Материал подготовлен по материалам: Elle, The Sun, Daily Mail, Town and country.