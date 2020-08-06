Костюмы Джеймса Бонда и героев Kingsman. Чем знаменита улица моды Сэвил-роу
Поклонники кинематографа, конечно, не обязаны разбираться в крое одежды героев. Но даже самый далекий от моды человек не сможет серьезно относиться к персонажам (допустим, членам королевской семьи), если они будут одеты в скверно скроенные костюмы или одежду из плохой ткани. Ведь трудно поверить в то, что парень в костюме со складками на спине может претендовать на обращение "ваше высочество".
Качественно сшитый костюм – это не только статус, но правильные линии фигуры, которые делают мужчину стройнее.
Эта улица получила широкую мировую известность благодаря ателье по пошиву костюмов и, конечно же, кинематографу. Не трудно догадаться, что именно в костюмах с Сэвил-роу боролся со злодеями Агент 007. Кроме того, именно в ателье с этой улицы одевались представители высших слоев общества, политики высокого ранга и денди всей планеты.
История знаменитой улицы начинается в 1674 году, когда на ней появляется первый дом. На Сэвил-роу поселились обеспеченные англичане, среди которых было много политиков и военных. Благодаря этому обстоятельству на улице стали появляться мастерские по индивидуальному пошиву костюмов на заказ. Конкуренция была высокая, и каждый из портных старался предложить требовательным клиентам самое лучшее.
В начале улица Сэвил-роу была частью владений графа Берлингтона, но с конца XVIII века здесь и на соседних улицах стали селиться обеспеченные английские джентльмены со своими семьями: врачи, юристы, а вскоре и портные.
Ассоциация The Savile Row Bespoke, целью которой было защитить высокие стандарты пошива мужского костюма, возникла в 2004 году. Согласно правилам ассоциации, владельцы мастерских должны контролировать работу каждого портного, а все элементы и аксессуары одежды должны быть произведены не далее, чем в ста ярдах от Сэвил-роу.
К слову, именно ателье на Сэвил-роу было секретным входом в школу шпионов в фильме Kingsman – ленте-пародии на "Бондиану". Колин Ферт, исполнивший главную роль в картине, стал прекрасным образцом персонажа Сэвил-роу. На экране герой Ферта всегда появляется в идеальном костюме и правильно завязанном галстуке, не смотря ни на какие обстоятельства и боевые сцены.
Еще одним идеальным амбассадором Сэвил-роу в кинематографе является Джеймс Бонд. Костюмы для Шона Коннери в первых фильмах "Бондианы" создавал знаменитый Энтони Синклер, но с развитием продактплейсмента очень многие ателье на Сэвил-роу стали претендовать на сотрудничество с продюсерами фильмов о Джеймсе Бонде и даже приплачивать за это!
И если в годы первых фильмов об агенте 007, создатель костюмов Энтони Синклер почти ничего не заработал на образе персонажа Шона Коннери, то с выходом на экраны ленты Kingsman заявки на пошив костюмов "как у героев фильма" буквально "взорвали" лист заказов ателье.
От Александра II до Наполеона I
Henry & Poole, пожалуй, cамая известная мастерская по пошиву костюмов в мире, открылась она в 1806 году. База клиентов этого ателье по-настоящему, впечатляет. В в костюмах от Henry & Poole появлялись на людях члены монаршей семьи Великобритании, а также российский император Александр II, французский император Наполеон I, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и многие другие известные деятели.
Ателье знаменито тем, что именно мастера Henry & Poole создали смокинг, и этому предшествовала интересная история. В 1860 году принц Уэлльский Эдвард III обратился в мастерскую с заказом превратить его пальто-тренч в праздничный пиджак для приемов. Мастера ателье успешно справились с задачей и новый предмет гардероба понравился многим английским денди.
Как утверждают представители ателье, костюмы для них, в первую очередь, признак социального положения. Многие мировые политики, знаменитости и бизнесмены и в наше время выбирают имеено это ателье для пошива костюма.
Где заказывала костюмы Марлен Дитрих
Знаменитая мастерская по пошиву костюма Anderson & Shepard в 2004 году переехала на соседнюю улицу с Сэвил-роу. Владельцы ателье были вынуждены сменить локацию из-за повышения арендной платы за здание, где они располагались почти 100 лет. Компания была основана в 1906 году голландцем Фредериком Шолте и шведом Питером Густавом Андерсоном. Ателье довольно быстро приобрело множество почитателей благодаря своему новаторскому стилю и переосмыслению костюмов Викторианской эпохи.
В числе знаменитых клиентов ателье в разное время значились Лоуренс Оливье, Марлен Дитрих, Элтон Джон, Beatles и принц Чарльз. Сын королевы Елизаветы является преданным клиентом ателье уже 20 лет.
Кстати, именно мастера Anderson & Shepard шили костюмы Шону Конннери для его первых фильмов в роли Джеймса Бонда.
Отличительная черта Anderson & Shepard – уникальные ткани, некоторые из которых можно увидеть только в изделиях ателье.
Униформа для военных, ставшая классикой
Gieves & Hawkes. Пожалуй, самая интересная особенность ателье заключается в том, что мастера начинали работать как учреждение по пошиву военной формы. Клиентами Gieves & Hawkes были король Георг III, Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин, Майкл Джексон и Билл Клинтон. Помимо bespoke пошива, здесь можно приобрести готовые костюмы. Ателье Gieves & Hawkes открылось в 1785 году и заняло на Сэвил-роу дом под номером 1.
Костюмы для Ганди и Кембербетча
Ателье Richard James появилось на Сэвил-роу совсем недавно – в 1992 году. Основатели Ричард Джеймс и Шон Диксон были выпускниками Британского колледжа искусств. Именно поэтому они решили отступить от традиционного представления о костюме и добавить новые решения. Особенности одежды Richard James – это необычный крой и яркие цвета тканей.
Такой формат был не совсем характерен для ателье с Сэвил-роу, поэтому в самом начале существования бренда о нем было много спорных мнений. Несколько позднее в числе поклонников ателье появились такие влиятельные и известные люди, как кутюрье королевы Елизаветы II Харди Эмис. Вскоре новаторство ателье было замечено, и марка получила множество авторитетных наград и премий. А позже появились такие клиенты, как Пол Маккартни, Дэвид Бэкхем, Том Круз, Дэвид Ганди, Бенедикт Кембербетч и многие другие.
Для справки. Bespoke (от английского выражения be spoken, "заранее оговоренный") – это технология пошива на заказ, которая должна обязательно включает в себя три условия. 1. Лекало, которое создается вручную, индивидуально, "с нуля" для каждого клиента – более чем по 20 меркам. 2. Ручной крой. 3. Ручная работа без использования клеящих материалов. На создание одного костюма может уйти 50 часов работы!