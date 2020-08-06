Костюмы Джеймса Бонда и героев Kingsman. Чем знаменита улица моды Сэвил-роу

Поклонники кинематографа, конечно, не обязаны разбираться в крое одежды героев. Но даже самый далекий от моды человек не сможет серьезно относиться к персонажам (допустим, членам королевской семьи), если они будут одеты в скверно скроенные костюмы или одежду из плохой ткани. Ведь трудно поверить в то, что парень в костюме со складками на спине может претендовать на обращение "ваше высочество".

Качественно сшитый костюм – это не только статус, но правильные линии фигуры, которые делают мужчину стройнее.

Пожалуй, именно по этой причине все костюмеры британских киностудий заказывают костюмы на святая святых мужской моды Лондона – Сэвил-роу в районе Мейфэр (центр Лондона). Для многих станет новостью, что именно на Сэвил-роу (Savile Row) находятся самые известные ателье по пошиву мужской одежды, в которых шьют костюмы для миллионеров, королей и президентов. Одним словом, Сэвил-роу – это не обычная лондонская улица, а настоящее культовое явление в истории мужской моды.

Эта улица получила широкую мировую известность благодаря ателье по пошиву костюмов и, конечно же, кинематографу. Не трудно догадаться, что именно в костюмах с Сэвил-роу боролся со злодеями Агент 007. Кроме того, именно в ателье с этой улицы одевались представители высших слоев общества, политики высокого ранга и денди всей планеты.

История знаменитой улицы начинается в 1674 году, когда на ней появляется первый дом. На Сэвил-роу поселились обеспеченные англичане, среди которых было много политиков и военных. Благодаря этому обстоятельству на улице стали появляться мастерские по индивидуальному пошиву костюмов на заказ. Конкуренция была высокая, и каждый из портных старался предложить требовательным клиентам самое лучшее.

В начале улица Сэвил-роу была частью владений графа Берлингтона, но с конца XVIII века здесь и на соседних улицах стали селиться обеспеченные английские джентльмены со своими семьями: врачи, юристы, а вскоре и портные.

Ассоциация The Savile Row Bespoke, целью которой было защитить высокие стандарты пошива мужского костюма, возникла в 2004 году. Согласно правилам ассоциации, владельцы мастерских должны контролировать работу каждого портного, а все элементы и аксессуары одежды должны быть произведены не далее, чем в ста ярдах от Сэвил-роу.

К слову, именно ателье на Сэвил-роу было секретным входом в школу шпионов в фильме Kingsman – ленте-пародии на "Бондиану". Колин Ферт, исполнивший главную роль в картине, стал прекрасным образцом персонажа Сэвил-роу. На экране герой Ферта всегда появляется в идеальном костюме и правильно завязанном галстуке, не смотря ни на какие обстоятельства и боевые сцены.

Еще одним идеальным амбассадором Сэвил-роу в кинематографе является Джеймс Бонд. Костюмы для Шона Коннери в первых фильмах "Бондианы" создавал знаменитый Энтони Синклер, но с развитием продактплейсмента очень многие ателье на Сэвил-роу стали претендовать на сотрудничество с продюсерами фильмов о Джеймсе Бонде и даже приплачивать за это!

И если в годы первых фильмов об агенте 007, создатель костюмов Энтони Синклер почти ничего не заработал на образе персонажа Шона Коннери, то с выходом на экраны ленты Kingsman заявки на пошив костюмов "как у героев фильма" буквально "взорвали" лист заказов ателье.

От Александра II до Наполеона I

Henry & Poole, пожалуй, cамая известная мастерская по пошиву костюмов в мире, открылась она в 1806 году. База клиентов этого ателье по-настоящему, впечатляет. В в костюмах от Henry & Poole появлялись на людях члены монаршей семьи Великобритании, а также российский император Александр II, французский император Наполеон I, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и многие другие известные деятели.

Ателье знаменито тем, что именно мастера Henry & Poole создали смокинг, и этому предшествовала интересная история. В 1860 году принц Уэлльский Эдвард III обратился в мастерскую с заказом превратить его пальто-тренч в праздничный пиджак для приемов. Мастера ателье успешно справились с задачей и новый предмет гардероба понравился многим английским денди.

Как утверждают представители ателье, костюмы для них, в первую очередь, признак социального положения. Многие мировые политики, знаменитости и бизнесмены и в наше время выбирают имеено это ателье для пошива костюма.

Где заказывала костюмы Марлен Дитрих

Знаменитая мастерская по пошиву костюма Anderson & Shepard в 2004 году переехала на соседнюю улицу с Сэвил-роу. Владельцы ателье были вынуждены сменить локацию из-за повышения арендной платы за здание, где они располагались почти 100 лет. Компания была основана в 1906 году голландцем Фредериком Шолте и шведом Питером Густавом Андерсоном. Ателье довольно быстро приобрело множество почитателей благодаря своему новаторскому стилю и переосмыслению костюмов Викторианской эпохи.

В числе знаменитых клиентов ателье в разное время значились Лоуренс Оливье, Марлен Дитрих, Элтон Джон, Beatles и принц Чарльз. Сын королевы Елизаветы является преданным клиентом ателье уже 20 лет.

Кстати, именно мастера Anderson & Shepard шили костюмы Шону Конннери для его первых фильмов в роли Джеймса Бонда.

Отличительная черта Anderson & Shepard – уникальные ткани, некоторые из которых можно увидеть только в изделиях ателье.

Униформа для военных, ставшая классикой

Gieves & Hawkes. Пожалуй, самая интересная особенность ателье заключается в том, что мастера начинали работать как учреждение по пошиву военной формы. Клиентами Gieves & Hawkes были король Георг III, Уинстон Черчилль, Чарли Чаплин, Майкл Джексон и Билл Клинтон. Помимо bespoke пошива, здесь можно приобрести готовые костюмы. Ателье Gieves & Hawkes открылось в 1785 году и заняло на Сэвил-роу дом под номером 1.

Костюмы для Ганди и Кембербетча

Ателье Richard James появилось на Сэвил-роу совсем недавно – в 1992 году. Основатели Ричард Джеймс и Шон Диксон были выпускниками Британского колледжа искусств. Именно поэтому они решили отступить от традиционного представления о костюме и добавить новые решения. Особенности одежды Richard James – это необычный крой и яркие цвета тканей.

Такой формат был не совсем характерен для ателье с Сэвил-роу, поэтому в самом начале существования бренда о нем было много спорных мнений. Несколько позднее в числе поклонников ателье появились такие влиятельные и известные люди, как кутюрье королевы Елизаветы II Харди Эмис. Вскоре новаторство ателье было замечено, и марка получила множество авторитетных наград и премий. А позже появились такие клиенты, как Пол Маккартни, Дэвид Бэкхем, Том Круз, Дэвид Ганди, Бенедикт Кембербетч и многие другие.

Для справки. Bespoke (от английского выражения be spoken, "заранее оговоренный") – это технология пошива на заказ, которая должна обязательно включает в себя три условия. 1. Лекало, которое создается вручную, индивидуально, "с нуля" для каждого клиента – более чем по 20 меркам. 2. Ручной крой. 3. Ручная работа без использования клеящих материалов. На создание одного костюма может уйти 50 часов работы!