Золото 18 карат и бриллианты: в Израиле работают над созданием самой дорогой защитной маски от коронавируса

Израильская ювелирная компания Yvel по заказу китайского бизнесмена, проживающего в США, работает над созданием самой дорогой в мире защитной маски. Ее стоимость оценивается в $1,5 млн, сообщает Associated Press.

Маска будет сделана из белого золота 18 карат и инкрустирована 3,6 тыс. белыми и черными бриллиантами. Она также будет оснащена сверхчувствительным фильтром N99. Ее вес составит 270 граммов.

По словам дизайнера Исаака Леви, главными требованиями заказчика были, чтобы работа была закончена к концу года, и чтобы изделие стало самой дорогой защитной маской в мире. Последнее, по словам Леви, "было выполнить проще всего".

Исаак Леви

Дизайнер не стал раскрывать личность заказчика, но отметил, что, учитывая вид и вес маски, ее будет неудобно носить.

"За деньги, скорее всего, невозможно купить все, но если кто-то хочет иметь очень дорогую маску для защиты от коронавируса, и хочет носить ее, чтобы привлекать внимание окружающих, он должен будет остаться доволен нашей продукцией", – сказал Леви.

Когда у него спросили о моральной стороне вопроса, когда люди по всему миру остались без работы из-за эпидемии, Леви ответил, что пока он не носит подобную маску сам, он рад возможности сделать ее.

"Я рад, что эта маска дала много работы нашим сотрудникам в это непростое время", – сказал он.

Отметим, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что физическая дистанция защищает от коронавируса лучше, чем маска. Она отметила, что, если игнорировать другие методы защиты, использование масок бесполезно.