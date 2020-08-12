С сайта британской королевской семьи исчезли аккаунты "неугодных" Меган Маркл, принцев Гарри и Эндрю

Официальный сайт британской королевской семьи всегда отражал настроения 94-летней королевы Елизаветы II и ее симпатии и антипатии. Так, британские таблоиды обнаружили, что со страниц интернет-ресурса пропали упоминания о тех, кто расстроил королеву. Об этом пишет Hello Magazine.

Речь идет о внуке принце Гарри, его супруге Меган Маркл и среднем сыне королевы принце Эндрю. С сайта были убраны ссылки на их аккаунты. Кроме этого в соцсетях отныне королевскую семью представляют лишь сама королева, 71-летний принц Чарльз с супругой Камиллой и 38-летний принц Уильям с женой Кейт Миддлтон.

Меган и Гарри попали в опалу после того, как заявили, что собираются жить в США и отказываются от обязанностей и привилегий членов королевской семьи. Их действия привели к так называемому "Мегзиту".

А средний сын королевы, принц Эндрю, попал в опалу после того, как выяснилось, что он связан с американским финансистом Джеффри Эпштейном, признанным виновным в педофилии и секс-торговле. Эпштейн покончил с собой, а Эндрю дал крайне откровенное интервью, которое нанесло серьезный удар по его репутации.

Королева отстранила нерадивого сына от дел, лишила солидного содержания и вызвала на серьезный разговор. Теперь Эндрю сидит в родовом поместье вместе с бывшей женой, герцогиней Йоркской и помогает ей с благотворительными проектами.