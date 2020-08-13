Папа помог: принц Гарри наконец-то купил имение в Калифорнии для своей семьи

Принц Гарри, Меган Маркл и малыш Арчи после переезда в США из Великобритании долгое время снимали жилье. Ходили многочисленные слухи о том, как они присматриваются к тому или иному поместью в Калифорнии. Но оказалось, что принц купил имение не из числа тех, о которых судачили. Об этом пишет Daily Mail.

Огромный дом был построен в 2003 году в престижном районе Монтесито, расположенном между Санта-Барбарой и Лос-Анджелесом, продан первым владельцем в 2009 за 25 миллионов долларов, как видно, с того времени цена значительно упала.

Дом, который теперь принадлежит принцу Гарри и Меган Маркл

В доме имеется игровая комната, тренажерный зал, теннисные корты, чайный домик, гараж на пять машин и многое другое. В самом доме девять спален и 16 ванных комнат. В гостевом домике – две спальни. Предполагается, что в нем будет жить мать Меган, Дория, которая сейчас присматривает за малышом Арчи.

К дому ведет частная дорога, а окружает его большой участок земли, так что, возможно, именно тут Меган и Гарри смогут избежать любопытных туристов и папарацци, которые следят буквально за каждым их шагом.

Дом, который теперь принадлежит принцу Гарри и Меган Маркл

Соседями принца Гарри и Меган Маркл будут известные телеведущие Опра Уинфри и Эллен ДеДженерес, а также режиссер Джордж Лукас и актриса Гвинет Пэлтроу. А возможно, и Орландо Блум с Кэти Перри. В начале недели они осмотрели тут сразу три имения.

Инсайдеры при королевском дворе утверждают, что с покупкой дорогой недвижимости принцу Гарри помог его отец – наследник британского престола принц Чарльз.

Частная дорога, ведущая к имению принца Гарри и Меган Маркл

"Чарльз очень хотел помочь сыну и "запустил руку в собственный карман". Он любит своих сыновей и всегда будет им помогать", - заявил источник во дворце. Представитель принца Чарльза от комментариев отказался.

В агентстве недвижимости, которое занималось продажей дома принцу с семьей, отметили, что им в Монтесито очень понравится. "Это очень уединенный и эксклюзивный район, место, где вы можете остаться в одиночестве и видеть только океан и горы. Меган и Гарри наверняка вызовут ажиотаж, но мы привыкли к знаменитостям", - рассказали в агентстве.