"Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40". Звезда популярного фильма "Один дома" празднует день рождения

Исполнитель главной роли новогоднем фильме "Один дома" Маколей Калкин в среду, 26 августа, отметил день рождения. В этот день ему исполнилось 40 лет.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Эй, народ! Хотите почувствовать себя старыми? Мне 40. Пожалуйста", — написал он.

Также Калкин задался вопросом, если ли среди его подписчиков кто-нибудь из тех, кто умеют работать с фотошопом.

"Поскольку мне 40, я думаю, что пора начинаться кризису среднего возраста. Думаю заняться серфингом. Можете приделать мою голову к серфингисту, чтобы понять, насколько круто я буду выглядеть?" — сказал он.

За час запись собрала более 80 тысяч ретвитов.

Отметим, что Калкин отличается оригинальным чувством юмора. Так, в 2019 году Калкин пошутил над идеей студии Disney перезапустить "Один дома". В своем Instagram-аккаунте он выложил снимок того, как бы выглядел герой картины Кевин Маккалистер в наши дни.

На снимке запечатлен Маколей, развалившийся на диване с тарелкой еды в руках. Из одежды на нем трусы, майка и расстегнутая рубашка, оголяющая надутый живот. "Вот как на самом деле будет выглядеть обновленный "Один дома", — написал он под постом.

Справка

В 1990 году на экраны вышел комедийный блокбастер "Один дома", который стал прорывом в карьере Калкина. Роль Кевина Маккаллистера принесла ему первую номинацию на «Золотой глобус» (Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле) и звание "Ребенок года", а его гонорар составил 100 тысяч долларов. В американском и мировом прокате фильм собрал около 500 млн долларов и попал в Книгу рекордов Гиннесса, как комедия, собравшая больше всех денег в прокате.

Напомним, что ранее стало известно, что Маколей Калкин сыграет в "Американской истории ужасов".