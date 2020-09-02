Ирина Печерникова, звезда фильма "Доживем до понедельника", умерла за день до своего 75-летия

Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова не дожила один день до своего 75-летия. Перед смертью она долго болела.

В 1966 году окончила Школу-студию МХАТ. Начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, а спустя два года перешла в Академический театр им. Маяковского. Большую часть своей театральной карьеры провела в Государственном академическом Малом театре (1978–1990).

Первую роль в кино она получила в 1967 году, сыграв в фильме "Каменный гость". В 1968 году получила главную роль в картине "Доживем до понедельника" – учительницы английского языка. Также снималась в фильмах "Города и годы", "Два капитана", "Птицы наших надежд", "Любовь к трем апельсинам", "34-й скорый" и др.

Печерникова трижды была замужем. Детей у нее не было.

Выйдя из клиники, куда она попала после смерти третьего мужа, актриса уехала из Москвы в глухую деревню. "Моему дому больше 100 лет. Здесь тишина, соловьи поют, совершенно другие мысли. Но с цивилизацией тут сложно: до магазина три километра", – рассказывала Печерникова.

В 2020 году на экраны должен выйти художественный фильм "Земля Эльзы" с участием актрисы.

Фото: Лариса Кудрявцева / ЭГ

Напомним, в июле на 69-м году жизни умер советский и российский актер Виктор Проскурин. 1 сентября народный артист России Борис Клюев скончался на 77 году жизни.